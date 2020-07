'Fracasó Plan Emergente’

Chihuahua– La diputada del PAN, Rocío González, exhibió las fallas del Plan Emergente del gobernador Javier Corral luego de hacer un análisis del informe que les envía Gobierno del Estado.

“Los números no le cuadran”, dijo, y cuestionó el Programa de Subsidios que ofrece 40 mil pesos a los comerciantes beneficiarios formales e informales del que se han realizado 21 mil solicitudes, y sólo se ha atendido al 23.74 por ciento de los aspirantes.

Otros diputados como Alejandro Gloria, Omar Bazán y Martha Lemus manifestaron posturas críticas hacia los resultados del Plan de Contingencia.

“Entonces mi pregunta es: si desde el 4 de abril arrancamos el Plan Emergente –porque las solicitudes ahí están– ¿dónde estamos detenidos?, ¿por qué no estamos atendiendo con prontitud y oportunidad esta política pública? Porque el Plan Emergente de Recuperación Económica es emergente, y si no es oportuno, entonces no sirve”, destacó González.

También refirió que en el Programa de Créditos se tramitaron mil 366 solicitudes, de las cuales se ha procesado sólo el 20 por ciento y se le ha dado el apoyo a 245, que representan el 17 por ciento.

“Hace dos meses yo pregunté, casi al inicio del Plan Emergente, le pregunté directo a ‘Chuy’ (Mesta), ¿tienen el dinero para entrarle al Plan Emergente?, y la respuesta de Chuy fue: ‘sí, ya está’, y si el dinero ya está, y las solicitudes ya están, ¿por qué no están siendo atendidas en su totalidad?, ¿por qué tenemos porcentajes tan bajos?”, dijo la legisladora.

Señala deficiencias

En cuanto a los créditos a restaurantes, mencionó que de acuerdo con el informe se tienen 666 solicitudes, que están en proceso 666, y que ya entregaron 666, lo cual deja espacio para muchas dudas, al igual que las cifras de microcréditos correspondientes a 50 mil pesos hacia empresas agroalimentarias, y los créditos de 300 mil pesos a empresas medianas, dijo.

Señaló las deficiencias del sistema de presentación y recepción de solicitudes, y como ejemplo habló de la vulnerabilidad e ineficiencia para entregar apoyos en el sector turístico hotelero, en el que la información es confusa en cuanto a montos, esquemas y reglas.

“En los vulnerables del sector turístico y hotelero no hay un listado, es decir, dicen que están entregando hasta siete salarios mínimos, que son 862 pesos a trabajadores vulnerables del sector turístico, y solamente han entrado 72 solicitudes”.

“¿No es posible que se puedan sentar con el sector turístico, y los dueños, los que administran el sector turístico les den un padrón de gente vulnerable y se pueda atender? ¿Por qué se tiene que presentar solicitud, cuando tendría que haber ya padrones?”, opinó la diputada.

En general, las políticas públicas del Gobierno del Estado no están definidas, a decir de González, sobre todo en los programas de recuperación de apoyo y de empleo temporal.

“En la ocupación temporal, éste es el que más me preocupa de verdad. Dicen que tienen 377 programas con un presupuesto de más de 77 millones de pesos autorizados, y que va a haber 14 mil y poquitas más plazas.

“¿En dónde está ese empleo temporal? Yo sí diría que me digan a dónde mandó la gente que se quedó sin trabajo; hay listas y listas de gente que nos está hablando que no tiene trabajo”, insistió la legisladora, quien añadió que los programas deberían ir ya al 70 por ciento de avance.

Reconocen problema

Al momento de tomar la palabra, el jefe del Gabinete de Gobierno reconoció que han tenido problemas para la recepción y clasificación de las solicitudes, incluso, se tuvo que despedir a un equipo de la Secretaría de Desarrollo Social que no realizó buen el trabajo en la entrega de subsidios.

Argumentó que es muy complicada la interpretación de las cifras de los programas, pero mencionó que dentro del programa alimentario se han aplicado 79 millones en Chihuahua y en Juárez 77.5; en el de la entrega de tarjetas de efectivo 74 millones en Juárez y 38 en Chihuahua; en programas de ocupación temporal 19 millones en Juárez y 14.6 Chihuahua; del apoyo al sector turístico y hotelero se han aplicado 3.4 millones en Chihuahua y 3.3 en Juárez. En total, refirió, se han aplicado 161 millones en la capital del estado y 132 en Juárez.

Rocío González insistió en que, a pesar de la explicación, en algunos indicadores no le cuadraban los números.