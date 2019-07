Frenan alumbrado público fines partidistas: Cabada

Ciudad Juárez.- Tras bajarse el proyecto ‘Juárez Iluminado’ de la sesión extraordinaria del Congreso del Estado ayer, el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez pidió a los legisladores votar este tema con independencia y sin seguir línea.

“Yo sí quiero llamar a la conciencia de cada uno de los diputados, no es posible que sigamos haciendo lo mismo del pasado, cuando les bajaban línea o una instrucción que tenían que seguir sí o sí”, declaró.

”Necesitamos diputados que realmente razonen su voto y que vean por los intereses de los que representan, no de sus partidos políticos. Sí hay señales de ésas, tengo que decirlo”, manifestó.

El alcalde afirmó que existe información acerca de que se giraron instrucciones a los legisladores sobre cómo votar el proyecto, independientemente de si están a favor o no.

“No voy a decir quiénes específicamente, porque tampoco quiero comprar un pleito de esos”, mencionó Cabada en rueda de prensa.

De último momento los diputados bajaron de la orden del día los proyectos de alumbrado público para las ciudades de Chihuahua y Juárez, ante las manifestaciones y presión que hicieron grupos de inconformes en el exterior de la Torre Legislativa.

Ambos proyectos han generado controversia debido a que representan solicitudes de crédito con instituciones bancarias a pagarse hasta dentro de 15 años.

Cabada dijo ayer que insistirá en convencer a los diputados para que voten a favor de ‘Juárez Iluminado’, porque aseguró que muchos sí lo están.

“Pero nos dijeron que no podían votarlo a favor, ¿por qué?, porque simple y sencillamente traen una orden”, comentó.

El alcalde dijo que estuvo de acuerdo en que el proyecto se haya bajado de la sesión extraordinaria, para socializarlo más con los legisladores y aclararles todas las dudas que pudieran tener.

“Nosotros no queremos que exista ninguna duda, queremos ver una actitud no solamente positiva, sino realmente independiente, autónoma de nuestros diputados, que la decisión que vayan a tomar a la hora de la votación sea una decisión reflexionada, no inducida”, expuso.

Agregó que este trabajo se realizará durante el tiempo que sea necesario.

“El tiempo que lo retrasen es el tiempo que le están negando a los juarenses tener un buen alumbrado público, finalmente todos tendremos que tener conciencia de eso y habrá un responsable de cada caso. Yo he hecho la parte que me toca, lo hemos socializado con todos los sectores”, sostuvo el alcalde.

