Frenan reforma a Ley Aduanera en Congreso de Chihuahua

Cortesía

Ciudad Juárez— La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua determinó no aprobar como procedente la iniciativa que pretendía reformar la Ley Aduanera, “en virtud de que los mecanismos de importación de vehículos ya se encuentran debidamente regulados”.

Los legisladores de la Comisión de Economía, Turismo y Servicios consideraron que no se encuentra viable ni conveniente esta reforma presentada, con lo que se negó la posibilidad de regulación de vehículos chuecos.

La comisión está integrada por los diputados Jorge Carlos Soto Prieto, Anna Elizabeth Chávez Mata, Ana Carmen Estrada García, Patricia Gloria Jurando Alonso y Jesús Manuel Vázquez Medina.

Como antecedente, el 22 de marzo del 2019, el diputado Omar Bazán Flores, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la propuesta con carácter de iniciativa al Congreso de la Unión, a fin de reformar la Ley Aduanera, en materia de importación de vehículos de procedencia extranjera.

El legislador señaló que en México existen alrededor de 6 millones de vehículos extranjeros ilegales. En particular en los estados de la llamada franja fronteriza norte al cual pertenece Chihuahua, donde existe un importante y creciente número de vehículos usados provenientes de los Estados Unidos de América que se encuentran en una situación irregular, ya que no han realizado la importación definitiva de sus unidades particular.

Mencionó que son millones de pesos de ganancia los que deja la internación ilegal de vehículos extranjeros en el país, un negocio próspero que crece bajo el auspicio de autoridades y que resulta un gran negocio para algunos, sin que se haya podido frenar este “mercado negro”, con perjuicio del erario público y el patrimonio de las familias mexicanas.

Además las autoridades de Hacienda dejan de recibir recursos por concepto de revalidación de placas y circulación ilegal de vehículos lo que genera problemas de responsabilidad civil y delincuencial, ya que en esta cadena de ilegalidad, aprovechando la falta de registro de las unidades ante las autoridades, emplean estos autos para delinquir, o bien, si provocan un accidente y causan daños, optan por abandonar el carro y así evitar su responsabilidad.

Indicó que por las condiciones socioeconómicas en las que se encuentran los ciudadanos del estado el comprar un auto en la frontera y traerlo al país de manera ilegal es muchas veces la única opción de tener como transportarse, ya que les imposible adquirir unidades nacionales por el alto costo que estas representan.

Agregó que se encuentran frente a un tema de justicia social, el cual busca proteger la economía de todas las familias chihuahuenses, dar certeza jurídica a los poseedores y atender en parte la necesidad básica de transporte.

Bazán Flores propuso reforma la Ley Aduanera para establecer un solo impuesto general de importación definitiva en franja fronteriza pagando exclusivamente el 10 por ciento, facilitar tramites de una sola ventanilla para legalización donde además se conceda un plazo de un año para que los vehículos de procedencia extranjera que se encuentren en territorio nacional puedan regularizarse con las mismas facilidades que los de reciente importación.

Sin embargo, la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua determinó ayer no aprobar como procedente la iniciativa que pretende reformar la Ley Aduanera, señalando que los mecanismos de importación de vehículos ya se encuentran debidamente regulados.