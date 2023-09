Frustrado y herido… intentará cruzar a EU

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Grupo de migrantes en el bordo del río Bravo

Ciudad Juárez.- Darwin llegó a Ciudad Juárez por considerarla la frontera más segura de México, pero hace tres semanas recibió un disparo cuando dormía en un edificio abandonado en la zona Centro.

A más de un año de haber salido de su país, el venezolano de 37 años de edad mostró las heridas de la bala que entró y salió por su muslo derecho la madrugada del 26 de agosto, cuando fue trasladado al Hospital General y luego apoyado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para que pudiera refugiarse en un albergue, mientras que las cerca de 150 personas restantes huyeron del edificio en donde fue atacado.

“Yo me encontraba en la Vicente Guerrero, cuando eran las 3:00 de la madrugada, me paro a orinar y llegaron unas personas fuertemente armadas y tuvimos que pelear con ellos, pero ya al ver que ellos tenían plomo pues nos ganaron y pues yo fui víctima de un balazo en la pierna, y tuve que esconderme porque ellos estaban buscando más gente, y pues yo no sé cuál era la intención de ellos y yo nunca supe (por qué) fue la reacción de ellos, solamente que fui herido de bala por los grupos armados de México”, relató el hombre de 37 años de edad.

Dijo que “ellos venían como tomados y llegaron y me golpearon, y me pude levantar y luchamos contra ellos pero qué va, no pudimos. Ahí habíamos como 200 (personas), pero es que no se paró todo mundo, eso fue en la madrugada, había niños y había todo, lo que pasa es que los niños estaban arriba, abajo había casi puros hombres solos”, agregó quien se tuvo que arrastrar en el suelo para poder esconderse de sus agresores.

Aseguró que fueron dos los heridos, pero el otro hombre tuvo un rozón, mientras que él estuvo hospitalizado dos días.

“Aquí me trajeron de la OIM, una señorita, porque yo no tenía familia, y me llevaron al Hospital General y nadie me podía reclamar y ella me reclamó, y el pastor del otro refugio llamó y me trajeron para acá”, dijo al agradecer el apoyo del albergue en el que se encuentra.

Darwin también lamentó que algunos medios de comunicación utilizaron su nombre como el del hombre al que le disparó un agente de la Guardia Nacional de Texas la noche del sábado 26 de agosto en el bordo del río Bravo, lo cual leyó su familia.

“Yo salí de Venezuela por la crisis económica y por el Gobierno que tenemos, mis tíos son profesionales y mi hermana, mi mamá sí está muerta… Mi tía me estaba escribiendo ahorita, que pasara (la frontera de manera irregular), y que si no me quedara trabajando en México”, dijo el exmilitar sudamericano.

Narró que sus dos hijos viven en Venezuela, pero que él estuvo cuatro años en Ecuador, de donde salió el 5 de agosto de 2022 hacia Estados Unidos en busca de una mejor vida, ya que entonces el Gobierno de Joe Biden todavía recibía a todos los migrantes venezolanos, pero se quedó dos meses en Costa Rica y cuando estaba ahí extendió el Título 42 para su nacionalidad.

Finalmente, el 23 de marzo llegó a Ciudad Juárez con la esperanza de que existiera una nueva oportunidad para los venezolanos, pero comenzó el Título 8 con nuevas restricciones. “Escogí Juárez porque era en donde se escuchaba que no había tanto peligro en cuanto a los grupos armados… imagínate, lo menos peligroso y sí me tocó la de malas”, lamentó al mostrar sus heridas y su pie hinchado, el cual aún le duele.

El pasado 27 de marzo, Darwin también perdió a un amigo en el incendio ocurrido en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), a Ángel, a quien conoció en el viaje.

Pero después de 13 meses de migrar, ayer decidió que intentará entregarse con los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, con la esperanza de ser recibido y liberado dentro de Estados Unidos.

“Me voy a entregar porque estoy ya cansado ya de optar por la cita, la cita y la cita y no sale nada, entonces ya estoy cansado, no estoy produciendo, no hago nada”, dijo quien aseguró que si es devuelto buscará establecerse en México.