Fue tardía la reacción ante variante ómicron

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Personal de salud sigue haciendo frente a la pandemia por Covid-19

Ciudad Juárez.— La oficialización de la variante ómicron en Ciudad Juárez y en Chihuahua, que causará un revés en el semáforo al color naranja (peligro alto), fue tardía. Al 4 de enero, el Laboratorio Estatal había enviado al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDre) sólo 40 muestras para detectar tal ramal en una población de 3.7 millones de personas en la entidad.

Aunque la existencia de la mutación del SARS-CoV-2 se informó por la Organización Mundial de Salud (OMS) en noviembre del pasado año, la Secretaría de Salud indicó en la consulta 0801404220000004, a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), que a tal fecha aún no había llegado aquí, pero entonces las farmacias ya lucían abarrotadas por los ciudadanos que contrajeron Covid-19.

Con antelación, el Colegio Médico advirtió que, por la situación geográfica, era bastante probable que la también denominada B.1.1.529 estaba circulando en el territorio estatal. Toda vez que la presencia se advirtió por el estado hasta su dispersión comunitaria, los casos en 24 horas subieron: el miércoles hubo 778 positivos, el jueves fueron 896, el viernes mil 053 y ayer sábado otros mil 143.

Pese a tener certeza de que los cuadros que genera la versión de la afección son más leves, la OMS advirtió que no debe subestimarse, pues posee una mayor virulencia y esto puede reflejarse en la próxima saturación de los hospitales de la red de Infecciones Respiratorias (IRAG), sobre todo de personas que no están vacunadas y padecen enfermedades inmunodepresoras.

‘De los cuidados dependerán muchísimas vidas’

Lorenzo Soberanes Maya, secretario del gremio de médicos, dio a conocer que se observa un alza de infectados muy notable, no sólo en Juárez, Chihuahua y México, sino también a nivel internacional. No obstante, reconoció que ante las características de los cuadros generados no debe ser señal de pánico, pero sí debe serlo de reflexión, ya que de los cuidados dependerán muchísimas vidas.

Explicó que ahora existe una capacidad de infección de, por cada contagio, generar una decena más, lo que la posiciona sobre Delta, que por incidencia ocasionaba otras cinco. Por ello, señaló que debe haber conciencia en relación con que, si se desarrollan los síntomas, hay que privilegiar el aislamiento, además de avisar a la red de contactos y procurar en todo momento la distancia, higiene y cubrebocas.

Mientras, el Consejo Estatal de Salud determinó a través de una reunión virtual extraordinaria que las clases de nivel escolar básico continuarán en modalidad virtual hasta el próximo 21 de enero, con la intención de no dar pie a las cadenas de transmisión de la patología, que prevalece subiendo y tiene avivada la posibilidad de saturar los hospitales, ocupados al 54 por ciento de su capacidad.

En los últimos días

• Miércoles: 778 casos

• Jueves: 896

• Viernes: Mil 053

• Sábado: Mil 143

Mayor contagio

Existe una capacidad de infección de, por cada positivo, generar una decena más