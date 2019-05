Fuerte ausentismo escolar por festejos del día de la madre en Parral

Hidalgo del Parral.- Un fuerte ausentismo escolar se registró este viernes con motivo de la conmemoración del día de las madres, de acuerdo a los datos preliminares en el nivel preescolar nadie fue a la escuela, mientras que en algunas escuelas de la zona hasta un 90 por ciento del alumnado no asistió a clases en lo que respecta al nivel de educación básica.



La responsable de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) en la región sur, Magdalena Orquiz, en preescolar la inasistencia fue total ya que no se presentaron los pequeños a clases.

Le siguió el nivel de primaria donde el ausentismo fue de un 90% mientras que en secundarias la inasistencia fue del 60%.



En algunas escuelas, los padres de familia acudieron de manera individual para solicitar el permiso de sus hijos, lo cual no se les negó.



La funcionaria de educación, dijo que ya se contemplaba un alto nivel de ausentismo para este día, lo cual, de alguna manera, está permitido; así como la justificación de las faltas de los alumnos que decidieron no asistir a clases.



Sin embargo, dejo en claro que en algunos planteles prácticamente hubo suspensión de clases este 10 de mayo, pero se debió al gran ausentismo de los alumnos y no por una orden de las autoridades de Educación ni por culpa de los maestros.



En cuanto a los profesores externó que ajustarán sus respectivas planeaciones durante la semana para que los estudiantes que se ausentaron no se atrasen.