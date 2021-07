Fuga de aguas negras inunda casas

Fernando Méndez/ El Diario / Vivienda afectada en el cruce de Buenos Aires y Valparaíso

Ciudad Juárez— Con el agua prácticamente hasta las rodillas vecinos de la colonia Industrial pasaron horas, soportando incluso malos olores que provocó una fuga de drenaje en el sector, generando alertas por daños a la salud.

En algunos de los domicilios el agua en tonos verdosos no sólo se coló a los patios, sino que las filtraciones inundaron recámaras, salas, cocinas y otras áreas, imposibilitando a sus propietarios permanecer dentro de las viviendas, causando la desesperación de los afectados.

Para poder ingresar a sus casas, vecinos del sector tuvieron que disponer de botas para lluvia y artículos improvisados en un intento por recuperar diferentes artículos e ir sacando el agua de los cuartos, en espera de que personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) acudiera a brindarles ayuda.

“Tenemos inundadas varias casas, aquí conmigo está saliendo toda la cochinada por la alcantarilla y mi vecina tiene a una señora mayor enferma, la tuvimos que sacar porque el problema es muy grande y nadie nos hace caso”, comentó Guadalupe Mercado, una de las afectadas.

Las afectaciones se registraron en el cruce de las calles Valparaíso y Buenos Aires, donde se pudo constatar cómo algunos de los vecinos batallaban para ingresar a sus casas; incluso, varios de ellos subieron ropa y otros artículos a muebles elevados para evitar que se mojaran por el agua que seguía brotando de su drenaje, exponiendo a niños y adultos mayores.

“Desde ayer (viernes) estamos marcando a Bomberos y JMAS, pero nadie viene, anoche no tenía tanta agua, pero ahorita ya tengo inundados los cuartos, el baño, la cocina, el patio… tengo a mi mamá enferma y tuve que pedirle ayuda a mis vecinos para que me ayudaran a sacarla porque ella tiene diabetes y no ve, ya el agua me llega a los colchones, lo reportamos pero no nos hacen caso”, señaló Marisela Bravo, otra de las damnificadas.

A través de los reportes R72608-2 y R82331-0, los vecinos dieron aviso a la JMAS sobre el problema, sin que hasta el cierre de esta edición se informara una atención por parte de la descentralizada en el lugar.

Otra en Colinas del Norte

De manera casi simultánea, vecinos de la colonia Colinas del Norte reportaron una fuga de agua potable que, según refirieron, duró varias horas sin ser atendida por personal de la JMAS.

La fuga se registró en el cruce de las calles Arroyo Norte y Púas, muy cerca del Km 20, donde desde poco antes de las 6:00 am comenzó a correr el agua. Tras detectar el escurrimiento, el problema fue reportado a la descentralizada alrededor de las 8:00 am, según el folio R88514-2.

Respecto a esta situación, se consultó al organismo desconcentrado, donde el área de Comunicación Social indicó que la fuga se originó en un medidor, por lo que una cuadrilla de trabajadores atendería la denuncia.

