Furioso pitbull ataca a madre e hija

Cortesía

Ciudad Juárez.- Una mujer de 28 años y su hija de cinco, fueron atacadas el pasado viernes 10 de junio, por un perro de la raza pitbull en calles del fraccionamiento Portal del Roble, y aunque en el momento los dueños del animal se hicieron cargo de los gastos de la agresión que dejó severas lesiones, en los días posteriores dejaron de responder por los cuidados y seguimiento de atención médica que ambas requieren.

De acuerdo con Brenda, alrededor de las 11 de la mañana de aquel día recorría la calle Portal del Mimbre acompañada de su hija Michell, un camino habitual pues se dedica a la venta de galletas caseras, cuando en el momento una mujer le iba a comprar.

“Salió una señora y yo le pregunté que si quería galletas, ella me contestó que sí, yo me acerqué para darle las galletas y cuando ella me estaba dando el cambio, su perro pitbull se salió por debajo de la malla, atacando a mi niña primero, lo que yo hice fue tratar de quitárselo, abracé a mi hija para que no la mordiera, pero el perro me mordió a mi en la parte del cuello, ya cuando reaccionamos, ya nos tenía enfrente de otra casa sentadas”, recordó la mujer al referir que todo ocurrió en el numeral 1832 de la mencionada calle.

Indicó que un vecino se acercó y las llevó de urgencia a la Cruz Roja a recibir atención médica, y en el momento, los dueños del perro se acercaron a la clínica para hacerse cargo de los daños, entre los que se encuentran radiografías y suturas.

“Después de eso, ellos quedaron en que si nos iban a ayudar, pero les marqué el sábado siguiente y el domingo y ya no me contestaron”, refirió.

Dijo que el lunes 13 de junio solicitó apoyo de las autoridades en Riberas del Bravo, en donde le informaron que se trataba de un conflicto vecinal y no de una demanda, pues para ello era necesario que se apoyara de un abogado.

Además de que los propietarios del pitbull, reiteraron que ya no les ayudarían más.

“Yo no les voy a apoyar ni en curaciones, ni dinero ni nada, que ellas se arreglen como quieran”, indicó Brenda que dijeron.

Manifestó que derivado del ataque, su hija tiene una herida en la cabeza que requirió de siete puntadas, una mordida en el brazo y en las costillas.

Mientras que ella tiene lesiones en la cabeza, cuello y rostro, una de ellas con infección.

Debido a que es madre soltera y el sustento diario lo adquiere de la venta de galletas, pidió públicamente a los responsables hacerse cargo, pues se necesita medicamento para ambas.

La mujer afectada agregó que familiares le han apoyado, pero se requiere estar bajo tratamiento constante hasta que sanen las heridas, por lo que en un tiempo no podrá seguir vendiendo u producto.

“No tengo recursos para contratar un abogado, solo pido que respondan por lo ocurrido, he gastado alrededor de 2 mil pesos, y aún me hace falta comprar otras medicinas, sobre todo para los dolores de mi hija y la infección”, agregó.