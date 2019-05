Fusiles de alto calibre, ametralladora y escopetas, entre lo asegurado tras enfrentamiento

Chihuahua.- Fusiles de alto calibre, ametralladora y escopetas es parte del arsenal asegurado luego de un enfrentamiento de personal de Gendarmería y Sedena con civiles armados en calles de ciudad Ojinaga.





A continuación el boletín informativo:

Hoy aproximadamente a las 04:15 horas, integrantes de la División de Gendarmería a bordo del CRP 19547 al mando de la Policía Tercero Alma Delia Lopez Lopez, y personal de Sedena se encontraban en el cruce de las calles C. Coronado y V. Guerrero, Col. Las Lomas, Ojinaga, Chih., coordenadas (29.5386962, -104.4039992), realizando recorridos de prevención del delito cuando fueron agredidos con disparos de armas de fuego por los ocupantes de un camión (Pick up), Chevrolet (Silverado), blanca, placas KMK3262 de Texas, E.U.A., por lo que repelieron la agresión e iniciaron la persecución del vehículo de sus agresores que se volcó metros adelante, logrando detener a quien dijo ser Roberto Gonzáles Hernández.



En el interior del vehículo asegurado se observan 03 armas largas y 01 arma corta.



La Policía Tercero Alma Delia López López, resultó con una herida en la mano derecha (No Grave), siendo trasladada al Hospital Integral de Ojinaga para su atención médica.



Personal de Seguridad Regional de la Subestación Ojinaga al mando del Inspector Jefe Sanches Bailon Luis Gustavo se encuentra en el lugar de los hechos proporcionado apoyo.





Resumen final del aseguramiento:

1 fusil FN Herstal cal. 5.56x45

1 fusil HK G-36 cal. 5.56x 45

1 ametralladora mini- mi cal. 5.56

1 escopeta cal. 12

1 pistola colt. Cal. 45 mm

1 pistola FN herstal Cal. 45 mm

1 pistola s&w cal. 9 mm

1 pistola Phoenix cal. 22 mm

25 cargadores para fusil

6 cargadores de disco para ametralladora

10 cargadores para arma corta

Cartuchos

Numerario (dólares y MN)