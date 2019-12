Galería: llega himno feminista mundial a Juárez

Ciudad Juárez— El nuevo himno feminista mundial, “El violador eres tú”, llegó hoy a la capital del feminicidio, donde cientos de mujeres se reunieron para bailar, cantar, marchar y denunciar la violencia de género en Ciudad Juárez.

Después de replicar el performance chileno en el centro de la ciudad, considerado como una de las zonas de mayor peligro para las mujeres debido a que es uno de los principales puntos de desaparición, las manifestantes recorrieron las calles de Juárez hasta llegar a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, también conocida como Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM).

“El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves… Es feminicidio Impunidad para el asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía”, comenzaron a entonar las decenas de mujeres que al final se convirtieron en cerca de 300.

Además las estrofas de la canción que realizó el colectivo chileno La Tesis, las fronterizas adaptaron la letra entonando “es la chota, la UACJ, la Fiscalía, el Estado feminicida, es Corral y Cabada, el Estado opresor es un macho violador, el Estado opresor es un macho violador; el violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú. La Fiscalía nos ha ignorado, durante décadas nos han matado, las cruces rosas nos han borrado y a Ciudad Juárez abandonado. El violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú”, gritaron las mujeres.

“No han muerto, las han matado” y “la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni dónde vestía”, fueron las dos consignas que encabezaron el movimiento feminista del centro de Ciudad Juárez hacia las oficinas de la FEM, con cruces rosas y leyendas contra el feminicidio y la violencia de género.

“En esta frontera hace más de 20 años que el feminicidio sigue sucediendo en la impunidad y complicidad con las autoridades y las compañeras en Chile nos han dado una luz para salir juntas a manifestar que no queremos más violencia, más violaciones, más asesinatos por el hecho de ser mujer”, destacó Susana Molina, integrante de la agrupación Batallones Femeninos.

“Las mujeres hoy salimos en Ciudad Juárez porque queremos una vida libre de violencia. Esto es un hartazgo al máximo, y deberían de dar gracias que salimos a bailar, a cantar, porque esto sería otra respuesta a lo que tendríamos que hacer”, dijo la activista fronteriza.

Después de dos horas y media, el evento culminó con denuncias y confesiones de jóvenes juarenses, quienes entre lágrimas pero al sentirse acompañadas y apoyadas decidieron levantar la voz.

“Yo fui abusada brutal mente por un familiar desde que tenía cinco años”, confesó Tania, de 35 años de edad, al pedirles a las madres de familia que cuiden a sus hijas de todos los hombres.

Vanessa, dijo haber sido abusada cuando tenía 16 años, por un doctor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con quien tuvo una relación consensuada por un año, hasta que un día la violó y la aventó de su carro.

“Lo denuncié, ¿y qué pasó?, me revictimizaron, me dijeron que cómo podía ser posible que yo le quisiera hacer la vida imposible a un doctor”, narró.

Diana Sandoval, también reclamó el feminicidio de su hermana Bettel Aleyda Castellanos, cuyo rostro portó en una playera.

Otra la joven juarense narró ante las decenas de mujeres que su familia no le cree que fue violada, “no puede ser que le crean más a un violador que a mí y que me pidan pruebas. Y el Centro de Justicia solamente por el hecho de que cuando di mi declaración no fue concreta, no puede hablar, dijeron que yo no estaba hablando en serio”, denunció.

“No estás sola”, “Nosotros sí te creemos”, Yo sí te creo”, fueron los gritos de apoyo que unió a las víctimas de violaciones sexuales, feminicidio y violencia familiar que se reunieron en el centro de Ciudad Juárez y luego en el exterior de la Fiscalía Especializada de la Mujer.

“Esta manifestación pacífica da cuenta del hartazgo, de nuestro cansancio y de toda nuestra rabia frente a la impunidad y a toda la no acción penal que las autoridades hacen, pero sobre todo a todas las violencias que recibimos en cuerpa. Esto se da en toda América Latina, en todo el mundo, es algo muy fuerte; Juárez tiene una historia muy importante para todo el movimiento feminista y forma parte de este sentimiento de todas las mujeres que vivimos en la frontera, que estamos en resistencia”, destacó Mar, de la agrupación Hijas de su Maquilera Madre.

Según datos oficiales, en lo que va del año han sido asesinadas 151 mujeres en Ciudad Juárez, cuya entidad permanece entre los primeros tres municipios con mayor número de feminicidios en el país.