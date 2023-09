Galería: Panadería de gran tradición queda vandalizada

Tomada de Internet Tomada de Internet Tomada de Internet Tomada de Internet Tomada de Internet Tomada de Internet

En la esquina de la calle 21 y Bustamante de la colonia Santo Niño se ubica la que fuera la última sucursal de la icónica panadera Pastelandia.

Varias generaciones recuerdan este negocio como un establecimiento de prestigio y donde coincidían las familias chihuahuenses.

Ahora el local se observa quemado, con vidrios quebrados, graffiti y malos olores.

De acuerdo con la página 'Estampas de Chihuahua', el antiguo propietario, Jorge Ogushi, recién llegado a Chihuahua en 1964 buscaba un local para poner una panadería en la calle Libertad.

Según la página de Facebook, en aquel entonces Chihuahua era un lugar muy tranquilo, de poco más de un cuarto de millón de habitantes.

"El local que habíamos encontrado era del señor don Salomé Ayub (+), con el cual fue a hablar para rentarle el lugar, para lo que le contestó que necesitaba tres meses de garantía. Para 1964, cobraba 1,500 pesos de renta", de acuerdo con la recopilación de Estampas de Chihuahua.

Al no llegar a ningún acuerdo, regresa Don Jaime para platicarle a Don Nicolás Kosturaquis ( propietario Hotel Mirador) con el que hizo amistad desde su llegada a Chihuahua y le dijo: "No te preocupes, no necesitas dejarle ningún deposito, yo conozco muy bien a Salomé y hablo con él', tal fue el apoyo que ni contrato hizo y de ahí en adelante empezó de manera formal la gran aventura.

Por la experiencia que el tenía, mando a hacer todos los muebles, mostradores, las racks, ya que ellos habían sido los primeros en poner el pan en este tipo de anaqueles, y después otras pastelerías y panaderías imitarían esta modalidad que usualmente las de barrio colocaban el pan en mesas a granel.

En Monterrey compró todas las máquinas que necesitaba para la elaboración del pan; las marcas eran las batidoras Hobart. Bueno, y ya cuando el proyecto estaba más que terminado, faltaba un elemento fundamental, que era el nombre, para eso en aquella ciudad se encontró con un publicista de nombre Abelardo Rodríguez, fueron al periódico El Norte y estuve platicando con él y sugirió que le pusiera el nombre de Pastelandia, de ahí hicieron las letras de lo que fue el diseño que hasta la fecha sigue vigente...".

En los últimos años los súper de autoservicio empezaron a instalar también panificadoras siendo un golpe fuerte para Pastelandia y demás panaderias tradicionales en la ciudad al grado de quedar solo algunas en Chihuahua. En el caso de Pastelandia de tener varias sucursales sólo quedó la de atrás de Alsuper Universidad, que está prácticamente en ruinas.

Fuente: Estampas de Chihuahua en Facebook