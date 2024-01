Galería: Recorre nuevo delegado del IMSS hospitales en Juárez

Ciudad Juárez.- El nuevo titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, doctor José Antonio Zamudio González, refrendó su compromiso de trabajar a favor de las y los derechohabientes de la entidad, para lo cual realizó una primera gira de trabajo por las unidades médicas y administrativas de Ciudad Juárez.

Visitó el Hospital General Regional (HGR) No. 66, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 35, la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 70 y la Unidad de Expansión Hospitalaria.

Ante empleados y empleadas de la dependencia, estableció compromisos inmediatos para fortalecer las acciones que permitan atender las áreas de oportunidad en este 2024. Para ello, les pidió conformar un sólido equipo de trabajo, para fortalecer la calidad de los servicios.

Lo anterior fue en el marco de su primera gira de supervisión a unidades médicas y administrativas del Instituto en Ciudad Juárez, en donde giró instrucciones para la implementación de acciones inmediatas para atender las áreas de oportunidad en este 2024.

El doctor Zamudio González estuvo acompañado por los titulares de las Jefaturas de Servicios Médicos, Servicios Administrativos, Servicios de Desarrollo de Personal, Servicios de Afiliación y Cobranza, así como con otros directivos delegacionales.

Asimismo, se reunió con los integrantes del Equipo de Supervisión de Primer Nivel de Atención de la Zona Juárez, a quienes instó redoblar esfuerzos para generar las mejoras en los servicios, en beneficio de la derechohabiencia de la región. También acudió a los inmuebles que albergan las Subdelegaciones Juárez I y Juárez II.