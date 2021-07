Galería: Tras cuatro horas de lucha, controlan incendio en maquila

Fotos: David Cruz / El Diario de Juárez David Cruz / El Diario de Juárez David Cruz / El Diario de Juárez David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Después de cuatro horas de luchar contra el fuego, elementos del Heroico Departamento de Bomberos lograron controlar el incendio que se registró este sábado por la tarde en el patio de almacenamiento de la planta ubicada en la avenida Santiago Troncoso y bulevar Independencia.

Así lo informó el titular de la Dirección Municipal de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, quien sufrió una baja de azúcar mientras encabezaba las acciones para contener las llamas que amagaban con extenderse a la planta.

Matamoros pidió al comandante de Rescate que lo acompañara y mientras daba instrucciones.

“Empecé a ver nublado –y no era por el humo- dijo risueño. Apenas me iba a sentar a comer cuando me avisaron y acudí de inmediato al llamado, en un momento pensé que me iba a desmayar pero me atendieron de inmediato con suero y un refresco para que todo volviera a la normalidad”, narró desde su hogar el hombre que no dudó en estar al frente del personal para combatir uno de siniestros más aparatosos registrados este año.

“A mí en lo personal no me gusta perder y menos ante el fuego. Mi primer pensamiento es que ahí es un centro de trabajado que es importante para que la gente sigua en pie y me queda claro que si el fuego llegaba a la planta, muchos trabajadores iban a resultar afectados por la falta de trabajo”, narró Matamoros.

Con la idea clara de trabajar al máximo para que la empresa BRP resultara lo menos dañada posible, se creó un muro de agua para que las instalaciones de la planta no ardieran.

Bomberos y el cuerpo de brigadistas de la empresa BRP se unieron para conformar la muralla de agua. Al esfuerzo se sumaron bomberos voluntarios del Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM) del aeropuerto Abraham González y de la empresa maquiladora Bosch.

Afuera, elementos de la Coordinadora General de Seguridad Vial, Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Comisión Estatal de Seguridad y la Guardia Nacional apoyaban dirigiendo el tráfico, apoyando a los trabajadores evacuados, informando a los vecinos, e hidratando a los bomberos.

“Las pérdidas para la empresa son millonarias, pero no hubo un solo lesionado y la planta puede trabajar nuevamente porque se salvó del fuego. No se quedarán los trabajadores sin su fuente de ingresos, dijo satisfecho el director de Protección Civil, que apenas unos días atrás daba instrucción ante el desastre generado por el agua pluvial.

De momento no se tiene una estimación de los daños sufridos en el siniestro, así como del agua potable empleada para sofocar las llamas. Matamoros Barraza confía en que este mismo día entreguen las instalaciones y la empresa pueda iniciar la limpieza, mientras la Fiscalía General del Estado indaga las causas del siniestro.