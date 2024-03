Gana primer lugar en NM cerámica de Mata Ortiz

El Diario del Noroeste / Héctor ‘Yeto’ Gallegos Martínez y su esposa Laura Bugarini Cota, los orgullosos alfareros

Nuevo Casas Grandes.- Por primera vez en los 13 años que lleva compitiendo en la Feria Internacional de Arte de Nuevo México, el maestro ceramista, Héctor “Yeto” Gallegos Martínez y su esposa Laura Bugarini Cota, lograron el primer lugar este fin de semana durante su presentación en el Centro de Convenciones de Las Cruces, mostrando su colección de finas piezas de la alfarería de Juan Mata Ortiz.

Compitiendo contra otros 10 alfareros y artesanos de la porcelana, barro vidriado y barro de alta temperatura provenientes de diversos puntos de México y Estados Unidos, el matrimonio Gallegos Bugarini logró imponerse en la edición 2024 de este concurso, al considerarse por parte de los jueces, que la representación de la cerámica de Juan Mata Ortiz fue la de mejor calidad.

Para la familia de artesanos, esta fue la tercera gira que realizan en el presente año hacia los diversos foros, museos y ferias de arte que se organizan en los Estados Unidos, donde han obtenido reconocimiento, venta de sus artesanías y un cada vez mayor número de coleccionistas asiduos a sus obras de arte.

En el mismo foro, su hijo Héctor Gallegos tercero logró vender algunas de sus piezas, pues lleva un par de años perfeccionando su técnica y consiguiendo clientes entre los coleccionistas extranjeros.

Sin embargo, Yeto Gallegos y su esposa Laura Bugarini no sólo llevan piezas de su creación, sino que como embajador cultural de su tierra, apoya a sus compañeros artesanos, no sólo para ofrecer mayor variedad a los coleccionistas, ya que cada artesano tiene su estilo muy particular, sino para promover la cerámica del Pueblo Mágico de Casas Grandes.

‘Yeto’ Gallegos señaló que hubo otras categorías, como lo fue obras de textiles e hilados, pintura, laminado, foto, obras de bronce y diversas formas de expresión artesanal.

Para lograr un lugar en ese importante evento, los expositores deben pagar un espacio y gracias a haber obtenido el reconocimiento de primer lugar en su categoría, para el año entrante Yeto y su esposa tienen asegurado gratis el espacio dentro de esa galería internacional, una de las más importantes para artesanos y coleccionistas de todo el mundo.

“Nos sentimos muy contentos de recibir este reconocimiento a nivel internacional y de que se reconozca nuestra cerámica de Mata Ortiz, además de que coincidimos nuevamente con la presentación del libro de Spencer por autoría de la escritora Charmayne Samuelson”, finalizó el artesano.

