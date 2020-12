Gana UACH Fondo de Innovación

Cortesía

Ciudad Juárez.- La Universidad Autónoma de Chihuahua, de la mano con Sul Ross State University, de Alpine, Texas, Estados Unidos, resultó de las instituciones ganadoras del Fondo de Innovación de '100,000 Strong in the Americas', por la implementación del Programa de conservación transfronteriza para el desierto chihuahuense.

En este proyecto de colaboración entre el Borderlands Research Institute (BRI) de Sul Ross State University y la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, los estudiantes y profesores de ambas instituciones aprenderán a gestionar eficazmente los recursos naturales compartidos en el desierto de Chihuahua a través de talleres y cursos académicos dentro del proyecto de investigación de aves de pastizales de BRI, se informó en un comunicado.

El Fondo de Innovación de 100.000 Strong in the Americas anunció el miércoles las 22 universidades ganadoras de los Estados Unidos y México, patrocinadas por Fundación Banorte, Fundación Gruma, y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El Fondo de Innovación 100.000 Strong in the Americas (100K) es la colaboración del sector público-privado del Departamento de Estado, las Embajadas de EE.UU. y Partners of the Americas que colaboran conjuntamente con compañías, fundaciones, gobiernos regionales, y redes académicas para apoyar y aumentar las alianzas en la educación superior entre los Estados Unidos y el resto del hemisferio occidental, informó la Embajada.

Agregó que el Fondo de Innovación es el mecanismo confiable y flexible en esta iniciativa educativa hemisférica que inspira a las universidades e instituciones de educación superior de los EE.UU. a trabajar con instituciones de educación superior en América Latina y el Caribe para ampliar la capacidad institucional, crear nuevos programas de intercambio académico y capacitación, y fortalecer la cooperación educativa regional en las Américas.

Asimismo, destaca que las alianzas del Fondo de Innovación proporcionan acceso crítico a los estudiantes para participar en programas de capacitación e intercambio académico hechos a la medida y para trabajar en equipos para resolver problemas del mundo real, realizar investigaciones y adquirir habilidades técnicas que la fuerza laboral requiere hoy en día.

Desde su inicio en 2014, y hasta diciembre de 2020, el Fondo de Innovación ha otorgado 243 subvenciones (USD $ 25.000 a $ 35.000 cada una), a equipos conformados por 491 universidades e instituciones en 25 países y en 49 estados de EE.UU.

Después de seis años, México continúa siendo el país líder en esta iniciativa de educación hemisférica para formar alianzas con universidades e instituciones de los Estados Unidos para crear e implementar nuevos programas de intercambio académico y capacitación. Con el anuncio, contamos con 20 estados mexicanos y 27 estados de EE. UU. que se benefician de 71 subvenciones que impactan a estudiantes y profesores en ambos países, añadió.

Esta convocatoria del Fondo de Innovación es patrocinada por Fundación Banorte, Fundación Gruma, y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y otorga once subvenciones de USD $ 25.000 cada una para financiar nuevas alianzas entre universidades e instituciones de los Estados Unidos y México.

Durante el anuncio, el embajador de los Estados en México Christopher Landau destacó: “La Fuerza de 100,000 en las Américas es un ejemplo de la cooperación educativa entre nuestros países, que demuestra que cuando los mexicanos y los estadunidenses trabajamos juntos, llegamos más lejos y somos más fuertes, especialmente, cuando invertimos en la educación y en la prosperidad de nuestros pueblos".

"Por ello, es de resaltar que, a pesar de los momentos tan desafiantes que vivimos, el día de hoy podamos hacer este anuncio tan relevante para nuestros países, que es un símbolo de nuestra cooperación", abundó.

Por su parte, Carlos Hank González, agregó: “México y Estados Unidos siempre hemos sido grandes aliados; trabajando juntos contribuimos a fortalecer aún más nuestros lazos. Estamos muy orgullosos de esta iniciativa que alienta a nuestros universitarios a impactar positivamente a la sociedad. Felicidades a los ganadores de ambos países.”