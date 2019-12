Garantizan agua para productores a pesar del Tratado Binacional

Chihuahua.- El Estado de Chihuahua deberá pagar el próximo año el déficit acumulado en cinco años en el Tratado de Agua entre los Estados Unidos y México. El gobernador, expuso que México paga 431 millones de metros cúbicos cada año y la entidad aporta la mitad, sin que haya un acuerdo o documento que lo establezca.

Corral expuso que sostuvo una reunión en la Secretaría de Gobernación para que se garantice el líquido para los productores con el objetivo de que no se vean afectados por el pago que se tendrá que hacer.

Añadió que en la reunión fue expuesta la necesidad de que haya mediciones de toda el agua que aporta México a la Unión Americana, pero que no se contabiliza y que se adelanten pagos en la temporada de menos calor

Agregó que el tema será uno de los puntos que serán llevados a la Conferencia Nacional de Gobernadores, ya que si bien el tratado de 1941 entre los dos países es benéfico para México, Chihuahua es la entidad que aporta más y que no se le reconoce.