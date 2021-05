Gastan 16 mdp en dos vehículos y cubrebocas

Archivo / El Diario de Juárez / Convoy de unidades de la Policía Estatal

Ciudad Juárez— Un presupuesto de 16 millones de pesos para dos vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y cubrebocas para personal forense cuyo precio unitario pasó en un año de 84 a 403 pesos son algunos de los gastos que se observan en la distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP), firmado entre los gobiernos federal y de Chihuahua.

En contraste, para renglones como “la especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas”, el presupuesto de este fondo se redujo un 95 por ciento, al pasar de los de 3.1 millones destinados en 2020 a sólo 137 mil 690 en 2021.

Las cantidades programadas aparecen en el anexo técnico del convenio de coordinación del FASP, publicado el pasado miércoles en el Periódico Oficial del Estado y firmado por Ángel Pedraza, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Ulises Pacheco, extitular del secretariado estatal, y Arturo Fuentes, secretario de Hacienda.

En general, los datos muestran que Chihuahua contará con 381.2 millones de pesos procedentes de este fondo, un tres por ciento más que los 368.7 millones asignados al mismo el año anterior.

También se observa que, como en el ejercicio anterior, en 2021 se determinó concentrar estos recursos en el “equipamiento de las instituciones de seguridad”, a lo que se destinaron 111.1 millones de pesos, que incluyen los de las dos unidades vehiculares, de origen federal.

En la descripción de los gastos destinados al “desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos” se observa, asimismo, un aumento a lo destinado para la compra de 110 cubrebocas, rubro que en 2020 contó con nueve mil 251 pesos y que en 2021 subió a 44 mil 404 pesos, elevando cerca de cuatro veces el costo unitario.

Consultado sobre la distribución, Pacheco –hoy candidato a diputado local por el distrito 02– dijo que los 16 millones de pesos correspondían a dos vehículos tácticos con los que se busca reforzar el trabajo de la Comisión Estatal de Seguridad en la zona serrana, donde ha habido enfrentamientos con grupos delincuenciales, y que, en general, los recursos están encaminados al mejoramiento de las policías municipales.

Sobre la reducción del presupuesto para la búsqueda de personas, comentó que se debió a la creación de la Comisión Local de Búsqueda, formada en 2019 y que cuenta con recursos propios.

Para Alejandro Durán, integrante del Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, que asiste casos de desaparición en esta frontera, la especialización del personal oficial es apremiante para un problema que va en aumento en la entidad, por lo que las reducciones, dijo, muestran falta de interés de las autoridades.

“Son malas noticias (…) Nosotros, en el día a día, podemos decir sin presunción que casi terminamos capacitando a la gente, como al ministerio público, a las mismas comisiones, no sólo en cómo atender a las víctimas, sino en cómo investigar; no saben, no tienen perspectiva”, dijo.

“Queda la sensación de la pérdida de importancia que le está dando el Estado al tema de las desapariciones, cuando el número sigue creciendo, las personas las siguen desapareciendo y hay un número alarmante de casos de niños, y sí se necesita otra especialización”, agregó Durán.

Otras partidas que se observan en el apartado del “equipamiento de las instituciones de seguridad pública” son 20.2 millones para materiales, como seis mil 550 cargadores de armas cortas y largas, así como 1.2 millones de municiones para las mismas.

Otros 26 millones serán para prendas de protección de elementos municipales, como chalecos balísticos, esposas, guantes y lámparas, y 4.2 millones para la adquisición de 50 armas cortas y 80 largas para el trabajo de la Fiscalía General del Estado.