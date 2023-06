Generan cargas de trabajo el síndrome de burnout

Archivo / El Diario de Juárez / Operadores de maquiladora fuera de su centro laboral

Ciudad Juárez.- Las largas jornadas de trabajo, las cargas excesivas de pendientes a los empleados y la falta de recursos para realizar las labores son algunos de los factores que pueden detonar el síndrome de burnout, o síndrome del trabajador quemado, dijo el doctor en psicología Óscar Esparza.

“El síndrome se presenta cuando el trabajo es estresante y agobiante, pero las personas no cuentan con los recursos suficientes para resolver todas las situaciones que se presentan, y después de varias semanas, hay una sensación de sentirse desgastado emocionalmente, en donde las personas no están motivadas, ya no sacan fuerzas, o sienten un tipo de desesperanza”, expuso el especialista.

Otras causas

Jefes exigentes que hostigan a los trabajadores, a pesar de que se esfuerzan por cumplir los pendientes; estar en áreas en donde las asignaciones sean pesadas y los empleados no tienen la manera de solucionar algunos conflictos, y la empresa no responde para resolverlos; además de que en algunos centros laborales de servicio al cliente hay quejas constantes que suelen cargársele a los trabajadores, son otras de las situaciones que generan el síndrome, dijo el experto en el tema.

“El síndrome puede presentarse en cualquier ámbito laboral, en donde los desafíos, la cantidad de trabajo, los problemas sean mucho más grandes que los recursos que tenga una persona para resolverlos”, mencionó el psicólogo.

La falta de descanso porque el trabajo es demasiado, las horas extras, estresarse al presentarse alguna situación, también pueden detonar el síndrome del trabajador quemado.

Brindar herramientas

El doctor en psicología dijo que la situación mejora cuando se dota al trabajador de recursos para que pueda lidiar, como darle las herramientas para que mejoren sus habilidades; otra forma sería que el patrón cambie el ambiente laboral, y en caso de que el trabajo sea demandante y agobiante, a pesar de que se cuentan con todos los medios, la opción sería dejar el trabajo.

“Para llegar al burnout pasan semanas o meses de situaciones estresantes, por eso no hay que esperar, cuando vemos que los trabajadores están estresados y ya llevan tiempo, desde ahí se tiene que atender, claro de que en todos los trabajos hay momentos estresantes, y es el estrés normal, pero cuando es todos los días y en todo el año, ahí surge el problema”, detalló el especialista.

Explicó que hay características que se relacionan con este padecimiento, como el cinismo, en el cual a la persona ya no le interesa quedar bien en la empresa, con sus compañeros o los clientes; puede presentar una despersonalización, es decir, que trabaje en automático, no le importa desarrollarse como persona y no disfruta sus labores. Otras de las características que se manifiestan son la baja de su eficiencia y la falta de esfuerzo.

Mencionó que es importante acudir a terapia para hacer un análisis en el cual se determina si el trabajador tiene un problema, buscar la forma para solucionarlo, o si el problema es el ambiente laboral.

vdomimguez@redaccion.diario.com.mx