Gobernador estará recibiendo propuestas para sustituir a Lucha Castro

Chihuahua.- El gobernador del Estado, Javier Corral, declaró que estará recibiendo propuestas para nombrar a la persona que proponga el Poder Ejecutivo para suplir a Lucha Castro en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

Expuso que las propuestas vendrán de organismos ciudadanos y que en lo particular le desea que pronto pueda recuperarse.

Calificó a Castro como una persona integra y de capacidad comprobada.

Añadió que no la persona que la sustituya será propuesta del Ejecutivo pero no es la representación del Gobierno Estatal.