'Gobiernos no atienden a ciudadanos hasta que hay enfrentamientos'

El Diario

Ciudad de México– Si se atendieran los temas que aquejan al país y se resolvieran los problemas de fondo mediante las instituciones correspondientes y el diálogo, no habría por qué llegar a ningún tipo de enfrentamiento como el ocurrido entre la Guardia Nacional y agricultores en Chihuahua, señaló María Elena Morera, presidenta de la organización civil Causa en Común.

Durante la presentación del estudio “Ampliación de objetivos del Observatorio de la Guardia Nacional”, la activista lamentó que en México no se detengan “los enojos” de los ciudadanos a través de los gobiernos locales o del mismo gobierno federal, por eso, dijo, es que los conflictos terminan en enfrentamientos públicos, en cierre de carreteras, en manifestaciones y después los culpables resultan ser las fuerzas armadas o las policías.

“Es muy lamentable que tengamos estos hechos todos los días y que tanto los gobiernos locales como el Gobierno Federal, realmente no den una respuesta a los ciudadanos. Tenemos tomadas vías de ferrocarriles, casetas, tenemos manifestaciones y sin embargo no vemos una respuesta hasta que estas se vuelven violentas o aun no volviéndose violentas el gobierno decidió mandar a la Guardia Nacional, como los lamentables hechos que sucedieron en Chihuahua. la mujer que murió y su esposo que resultó herido lo cual es sumamente lamentable” dijo Morera.

Advirtió además que existe una gran preocupación por la creciente tendencia que ha mostrado el gobierno mexicano en delegar a las fuerzas armadas responsabilidades que ni les corresponden y que tampoco están preparadas o capacitadas para cumplir; mencionó que dicho comportamiento se está extendiendco en otros ámbitos como el control de flujos migratorios, construcción de infraestructura, control y administración de puertos y aduanas, entre otros.

“Se está promoviendo un marco del actuar militar que es deliberadamente ambiguo, discrecional y sin control. En el proyecto de presupuesto de egresos para el 2021 hubo un aumento histórico a este sector, pero lo peligroso de esto también está en que estos aumentos no llegan a la tropa, quienes prácticamente mantienen los mismos sueldos y con mucha más responsabilidad” aseguró Morera.

Por su parte Lucy Chávez, Directora de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos consideró que una de las consecuencias de apostar por la militarización es que sigan prácticas como detenciones ilegales, torturas y desapariciones forzadas que al no saber si actúa la GN o el ejército, son difíciles de combatir.

Además, explicó que no existe ningún criterio o coincidencia que explique el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en cada entidad, pues no siempre los estados con mayor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, como es el caso de Chihuahua, con una tasa de 77.5 homicidios, cuenten con un mayor número de elementos.

A nivel nacional, tan sólo en los primeros cinco meses de haberse creado la GN en 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos acumuló más de 32 registros por quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos, en su mayoría, por transgredir derechos de los migrantes y a un año de su creación la GN ya se encontraba dentro de las 10 instituciones con más quejas por tortura, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, además de tratos crueles e inhumanos.