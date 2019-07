Golpea empleado de Profeco a mujer

Ciudad Juárez.- Un empleado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) fue denunciado por lesiones luego de golpear a una mujer que solicitó una copia certificada de una denuncia ante la instancia federal.

De acuerdo con la víctima, que prefirió permanecer en el anonimato, acudió a las oficinas de Profeco ubicadas en el centro comercial Américas en la zona del Pronaf para solicitar una copia certificada del expediente PFC.CDJ.B.3/000928/2019 en la que acusó al Centro Educativo Cultural y Tecnológico (CNCI) de dotar certificados de estudio sin validez oficial y negar la entrega de documentos originales a estudiantes que cubrieron las materias por cursar en nivel preparatoria.

Una vez que obtuvo el expediente, el empleado identificado como José Enrique Reyes García, se molestó y le pidió una suma de dinero, “en eso se me vino encima para quitármelo alegando que yo me lo quería robar, mientras me insultaba me tomó del brazo lastimándome en el brazo y pierna, además de realizarme tocamientos”, dijo la víctima.

Reyes García fue arrestado por la Policía Municipal, pero lo soltaron, “por lo que vine a poner una denuncia por lesiones”, agregó.

“Lo que quiero es que se haga justicia, pues en la Policía me dijeron que el hombre tenía ‘palancas’ e iba a salir libre después de golpearme y como sigo un proceso en Profeco tengo miedo a represalias”, señaló la mujer.