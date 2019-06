Granizo dañó cultivos en al  menos 10 municipios

Chihuahua.- El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Cuauhtémoc Guerra Chacón, precisó que la lluvia del domingo dejó daños en 10 municipios sin que por ahora se pueda solicitar la Declaratoria de Emergencia a la Federación.

Indicó que los ayuntamientos presentarán un reporte de lo daños con lo que se solicitaría la declararía.

Las localidades que reportan daños son Delicias, Parral, San Francisco de Conchos, Juárez, Allende, Guadalupe, Praxedis G. Guerrero, Santa Bárbara, Jiménez y Camargo. Los daños por municipios van de cinco a 10 viviendas, por lo que el Estado tiene capacidad de atenderlos a los afectados.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Rural detalló que de acuerdo con datos preeliminares, en Juárez se reportan daños en mil 61 hectáreas de campo algodonero afectadas al 100 por ciento, mientras que 64 hectáreas de cultivo de trigo en Praxedis G. Guerrero.

En Búfalo, municipio de Allende, se afectaron unas 500 hectáreas, de las cuales 450 has son de nuez y el resto de chile y cebolla.

En Ahumada en colonia menonita, El Uno, como se le conoce, granizo y lluvia.

En la zona de Delicias, hasta las 11:00 hrs de ayer se llevaban revisadas aproximadamente 393 hectáreas dañadas por la granizada del primero de junio de 2019. Los daños aproximados en hectáreas por cultivo son los siguientes: maiz 96 has, alfalfa 76 has, tomatillo verde 20 has, nogal 11.5 has, chile 10 has, cacahuate 10 has.

El porcentaje de daño que se aprecia a simple vista va del 15 al 80%.