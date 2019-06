Grava suelta provoca volcadura

Hidalgo del Parral.- Otra volcadura a causa de grava suelta ocurrió a la altura de chupaderos dejó como saldo cuantiosos daños materiales, la conductora del vehículo fue atendida en el lugar y no requirió traslado a un hospital.



El hecho se registró durante la mañana de hoy alrededor de las 7:40 horas en el kilómetro 16 de la referida carretera a la altura de chupaderos en dirección a Allende, lugar donde se daba a conocer a los números de emergencia sobre un accidente tipo volcadura.



La afectada viajaba en un vehículo de la marca Chevrolet línea Spark de color blanco y modelo reciente.



En la unidad viajaba solo la conductora de la unidad, quien perdió el control del volante derivado a la grava que está suelta en la curva, provocando que saliera de la vía de circulación y posteriormente la volcadura, tras el percance resultaron cuantiosos daños materiales, en el lugar se atendió a la tripulante y no requirió traslado a un hospital.



Oficiales de la policía federal y paramédicos de cruz roja arribaron hasta el lugar para atender el reporte.



Cabe destacar que en menos de una semana suman al menos 2 accidentes en este lugar por las mismas causas.