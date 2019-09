Grave, el secretario del Ayuntamiento de San Francisco del Oro

Parral.- La Presidencia Municipal de San Francisco del Oro informó que el secretario del Ayuntamiento, Jonathan Varela, se encuentra grave de salud tras perder un brazo por un accidente vehicular.

El percance fue despué de que lo amenazaran de muerte junto con el presidente y tesorera de ese municipio,y que al parecer lo persiguieran.

El Gobierno local detalló que no emitirán ninguna información, en tanto la Fiscalìa asegura que investiga los hechos derivados de una corona de muertos instalada en la casa de la tesorera.

“Es preciso mencionar por instrucciones de la Fiscalía zona sur, este ayuntamiento no emitirá declaraciones al respecto de los incidentes ocurridos la noche de ayer en donde se involucran amenazas en contra de nuestros funcionarios de primer nivel, a fin de permitir que las investigaciones correspondientes se realicen sin inconvenientes.”

El presidente municipal, Felipe Terrazas, pidió a la ciudadanía de San Francisco del Oro se mantengan en calma, ya que se trabajará bajo instrucciones de Fiscalía para verificar que este incidente de amenazas no se presente de nueva cuenta en contra de ningún habitante.

En tanto la Fiscalía Zona Sur informó que lleva a cabo los trabajos de investigación a fin de esclarecer el hallazgo de una ofrenda floral con un mensaje intimidatorio y el accidente automovilístico de un funcionario municipal de San Francisco del Oro.

El primer hecho ocurrió alrededor a las 23:15 horas de ayer, al exterior de un domicilio ubicado en la avenida Benito Juárez del citado ayuntamiento, en donde se reportó la localización de una corona fúnebre y una cartulina con un mensaje intimidatorio en contra de funcionarios locales.

Por lo anterior, personal de la Agencia Estatal de Investigación procedió al aseguramiento de las evidencias y al desarrollo de las diligencias correspondientes.

Asimismo, la madrugada de hoy, elementos ministeriales acudieron al Hospital General de Parral, tras el reporte del ingreso de una persona lesionada, a causa de un accidente automovilístico.

Al llegar al área de Urgencias, personal de Protección Civil de Santa Bárbara informó que atendieron un incidente en la carretera, a la altura del poblado de Punto Alegre, en donde se encontraba un vehículo colisionado.

La unidad GMC, línea Sierra, color gris, estaba sobre la cinta asfáltica y a 10 metros un hombre (identificado como el Secretario del Ayuntamiento de San Francisco del Oro), por lo cual fue trasladado al nosocomio; quien presenta amputación total del brazo derecho, heridas en el cuero cabelludo y contusiones múltiples.

Agentes del Ministerio Público, Policías Investigadores, Peritos y Analistas de Información, efectúan el procesamiento de los datos, estudios de tránsito terrestre, entrevistas y análisis, con el objeto de dilucidar ambos hechos.

Una persona que acompañaba al funcionario aseguró que eran perseguidos por un vehículo a toda velocidad.