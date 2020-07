Grave, problema de desabasto de agua en colonias del sur

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua.- Ciudadanos de diversas colonias de la ciudad, especialmente del sur, han reportado quejas constantes a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) por fallas en el servicio, que en algunos casos los han dejado varios días sin el servicio.

Las quejas fueron una constante desde la contingencia sanitaria generada por el coronavirus (Covid-19), pero con la entrada del verano arreciaron considerablemente, especialmente en colonias del sur de la ciudad.

Marcela, quien vive en la colonia Mármol I, platicó que tienen tres días en el sector sin el servicio del agua, aparentemente por fallas en el sistema, y solamente cuando llama para hacer el reporte le llevan una pipa para ayudar a llenar el tinaco, o contenedor para el agua; sin embargo, no se detienen para apoyar a otras familias.

Lo más pesado, dice, es que continúa el pago de este servicio que no llega. Por ejemplo, explica que mensualmente les llega el recibo entre 300 y 350 pesos, pero solamente hay agua de 5 a 7 de la mañana, y de vez en cuando a las 11 de la noche por sólo una hora.

“Con la pandemia la gente no ha podido ponerse con los pagos puntuales, y ahora ni quieren dar servicio. El agua no sube a los tinacos, no hay presión suficiente. Es una discriminación total para nosotros. ¿Cómo allá con los ricos no pasa eso? y pagan hasta menos que uno.

“Nos cobran el agua que no llega. Hasta parece que nos cobran el aire porque es todo lo que sale”, manifestó la ciudadana, quien representa una de las miles de quejas diarias.

De acuerdo con las inconformidades de usuarios vía redes sociales, directas a la JMAS, así como llamadas a esta casa editora, han manifestado falta de agua en colonias del Sur como Mármol en sus tres etapas, Ávalos, Villa Juárez, Lealtad, 2 de Octubre. Toribio Ortega, Valle Dorado, Libertad, 3 de Mayo, por mencionar algunas.

Los quejosos manifestaron que el estar sin agua es inhumano, ya que con las altas temperaturas puede provocar golpes de calor que afectan más a los niños y adultos mayores; además que es difícil mantener la higiene de lavarse constantemente las manos debido a la pandemia.

Otro detalle, es que la JMAS no dará servicio de pipa a hogares donde tengan adeudos, por lo que muchos han tenido que cooperarse para pedir de las privadas que cuestan hasta 250 pesos por llenar un sólo tinaco.

