Grave, uno de los procesados por Expedientes 'X'

Chihuahua— En una de las últimas audiencias contra Marcelo G.T., ya se había solicitado la realización de pruebas Covid en el Centro de Reinsersión Social de Aquiles Serdán, ante un posible brote de dicho virus, sin embargo, dijeron que esto sería hasta la presencia del virus en dicho lugar, comentó el abogado defensor del procesado.

Uno de los procesados de los Expedientes “X”, quien permanecía interno en el Cereso de Aquiles Serdán, ayer fuera llevado grave de salud al Hospital Militar, por lo cual sospechan que pudiera ser Covid-19.

En este sentido dijo que ayer mismo, cuando se llevaron a José Joaquín L. L, quien era el director del Fideapech (Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua), personal del Cereso de Aquiles Serdán se comunicaron con la esposa, con la intención de avisarle que el procesado estaba grave y sería trasladado al hospital Militar, ella se encontraba en la ciudad de México.

Asimismo el defensor de Marcelo G.T., comentó que aún no se confirma el motivo por el cual José Joaquín fue ingresado al nosocomio, por lo cual solicitó dicha información tanto al hospital como al Cereso, esto para descartar o confirmar de que haya sido por covid-19.

Cabe señalar que el Cereso de Aquiles Serdán ya ha reportado un total de seis internos que enfermaron de Covid-19, de los cuales 4 ya se recuperaron y fueron dados de alta, mientras que los otros dos permanecían activos hasta el 14 de agosto, según los datos de la unidad de transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Estado en su oficio número SSPE-3C.1/040/2020.

El abogado defensor, dijo que lo más preocupante de este caso, la enfermedad de José Joaquín, es que varios de los procesados por los expedientes “X”, estaban en el mismo pasillo, entre ellos Jesús Manuel E. ex auditor superior del estado, Gerardo V., exsubsecretario de hacienda, Antonio T., ex funcionario estatal, Alejandro V., ex dirigente de la sección Octava, Jaime F., familiar de la ex presidenta del DIF estatal y Marcelo G. T., ex secretario de educación, por lo cual teme de que el padecimiento sea covid-19.

Además mencionó que esta área, donde se encuentran los detenidos, es denominada de sujetos vulnerables y precisamente en ese lugar se presenta este caso, poniendo en riesgo a todos lo internos que ahí se encuentran.

Finalmente comentó que hasta el momento no se ha confirmado que José Joaquín este contagiado de covid, por lo cual espera una respuesta oficial al respecto, ya que este fue trasladado al hospital grave y prácticamente era compañero de celda de su defendido Marcelo G.T.