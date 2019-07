Guardia Nacional viene a disuadir la violencia con despliegues, no con operativos: Attolini

Cuauhtémoc.- “La estrategia ya no es captura y abatimiento, es pacificación” comentó el delegado del Partido Morena en el norte del país Antonio Attolini Murra en torno al cuestionamiento de la participación de la guardia nacional en materia de combate a la inseguridad, destacando que a este día, existe una disminución en 12 delitos según cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional.

“La Guardia Nacional tiene una realidad distinta, ya no se hacen operativos, se hacen despliegues y eso significa no están siendo encomendados únicamente para buscar, perseguir, abatir y matar, como lo hacía la Policía Federal, búsqueda y captura y búsqueda y abatimiento, esos eran los esquemas en lo que se operaba anteriormente” comentó el representante de Morena oriundo de Torreón en donde refirió “Ya son despliegues, están permanentemente adscritos a un territorio, con gente que puede estar enraizada y cuida a su comunidad, pero ya no es la estrategia de captura y abatimiento,es pacificación”

Al cuestionarle sobre la alza significativa de delitos de alto impacto en regiones como Cuauhtémoc, Attolini Murga destacó que los fenómenos delictivos donde operan grupos del crimen organizado operan de manera transnacional y que depende de varios factores.

Destacó que la intención del Gobierno Federal es lograr detener los índices de incremento en la presentación de delitos que se han presentado en los últimos 10 años, “Queremos hacer una cosa radical, que la tendencia pare, que se estabilice”.

Al respecto el Senador Cruz Pérez Cuellar mencionó que se han hecho algunas adecuaciones a la ley para buscar evitar la llamada “puerta giratoria” que permite a los delincuentes, aprovechar el manejo de las leyes para gozar de su libertad y apuntó que parte de la intención de esta serie de visitas, es recoger de manera especial, el sentimiento del Presidente Carlos Tena Nevárez o de integrantes de la Mesa de Coordinación Territorial para la Pacificación, y poder apoyar con la llegada de mayores elementos de la Guardia Nacional a regiones como Cuauhtémoc.

Finalmente y para el caso del homicidio doloso, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, (Ficosec) destaca que en el comparativo semestral entre el año 2018 y 2019, se registra un incremento del 68.6% al pasar de 51 casos a 86 hasta el corte del 24 de julio.