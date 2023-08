Guiados por rumores acuden a la frontera

Ciudad Juárez.- Los falsos rumores de que Estados Unidos abriría sus puertas a los migrantes han aglomerado en al menos seis ocasiones durante este año a miles de personas en la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, en las que finalmente han descubierto que fueron engañados.

Las organizaciones criminales transnacionales (TCO, por sus siglas en inglés), intereses políticos de ambos países e incluso migrantes que buscan causar presión para poder cruzar la frontera, han sido señalados por activistas, funcionarios de ambos países y las propias personas en situación de movilidad como los responsables de la información falsa difundida a través de redes sociales.

“Hay gente mal intencionada que lo que quiere es provocar de alguna manera, desestabilizar a quienes tienen la esperanza, y hay verdades mal administradas que no se transmiten completas y desafortunadamente provocan que personas tomen decisiones erráticas”, señaló Enrique Valenzuela, coordinador del Consejo Estatal de Población (Coespo).

Durante 2023, los falsos rumores llevaron a grupos de migrantes al río Bravo/grande el 8 de febrero, el 29 de marzo, el 4 de mayo y el 7 de agosto; mientras que el 12 de marzo y el 10 de abril los hicieron reunirse en el puente internacional Paso del Norte, en donde una de las veces trataron de ingresar a la fuerza.

‘Ellos son los más afectados’

“Desafortunadamente ellos son los más afectados, ellos son los que llegan esperanzados y cuando escuchan alguna noticia que de alguna manera les pudiera beneficiar, pues desde luego que se ven inclinados a creer aquella información”, pero cuando se provoca alguna situación en los puentes internacionales se crea molestia en la población local, y eso perjudica a los migrantes, comentó Valenzuela.

“¿A quién benefician (los falsos rumores)?, pues desde luego hay personas que se dedican a lucrar con la necesidad y con la esperanza de estas personas, que los traen desde lejos”, indicó el funcionario estatal.

También “probablemente hay quienes entre la misma población sueltan estos rumores y permiten que crezcan, porque piensan que entre más sean los que se acercan en un momento dado pues generan mayor presión y no tendrá otra opción la autoridad americana más que recibirlos, y esto se ve completamente apartado de la realidad; al contrario, las medidas de seguridad se refuerzan”.

La Patrulla Fronteriza del Sector El Paso les ha pedido que “no escuchen las mentiras de las organizaciones criminales transnacionales que a menudo desinforman a los migrantes para lucrar, difundiendo falsos rumores sobre las políticas e iniciativas migratorias actuales”.

“Las personas deben confiar en la información oficial del Gobierno de los Estados Unidos, no en los rumores de las redes sociales u otras fuentes no oficiales. La frontera no está abierta a la migración irregular”, destacó la autoridad estadounidense el 7 de agosto.

Pierden espacios en albergues

A quien más ha afectado la falsa información difundida a través de redes sociales ha sido a los migrantes, ya que los engaños los han hecho perder sus espacios en los albergues de la ciudad, han sido repelidos con bolas de gas pimienta, estigmatizados por la comunidad binacional y en muchos casos quienes han logrado ingresar a Estados Unidos han sido devueltos a México a través de esta y otras fronteras.

El 8 de febrero, el rumor de que Estados Unidos había abierto sus fronteras para enviar a los migrantes en camiones a Canadá provocó que unas mil 500 personas varadas en Ciudad Juárez formaran una caravana sobre el bordo del río Bravo.

Cientos de ellos salieron de albergues como el Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario, la Casa del Migrante, el gimnasio municipal ‘Kiki’ Romero e iglesias cristianas, en donde ya no se les permitió ingresar, en algunos casos debido a los filtros sanitarios y en otros porque esa misma noche su lugar fue tomado por otras personas.

“De repente alguien dijo que iban a abrir la puerta 42 y todos nosotros por la emoción del ‘sueño americano’, pero ya vemos que todo esto es mentira. Nos volvieron a engañar, igual que cuando estábamos en nuestro país”, lamentó la salvadoreña Deisy Salguero, de 47 años de edad, quien al descubrir que sólo habían sido falsos rumores buscaba la manera de regresar al Centro de la ciudad.

Esa noche, más de 500 migrantes se entregaron a la Patrulla Fronteriza, mientras que unas mil personas más que descubrieron el engaño decidieron quedarse en México.

“Hace dos días pase por el puerto de Paso del Norte. Y el agente del CBP me dijo que porque hay mucha gente solicitando, desde mañana domingo dejarán entrar sin cita. Ojo, slo las personas con un caso extremo y personas que lleven niños. Así que si estás cerca de esa frontera ve desde mañana o si estás lejos traten de irse para allá. No pierdan esa oportunidad. Yo ya hablé con mi familia que no ha podido hacer cita en CBP One y ya van para ese puesto fronterizo. Bendiciones”, fue uno de los mensajes que provocó que el 12 de marzo cientos de migrantes tomaran el puente de la avenida Juárez.

‘Queremos pasar’

Al grito de “queremos pasar, queremos pasar”, un grupo de ellos comenzó a jalar los rollos de alambres de púas que colocaron los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza y de la Patrulla Fronteriza en la joroba del cruce internacional, en donde los disuadieron con gas lacrimógeno, por lo que algunos niños comenzaron a llorar en medio del bullicio.

“Ese tipo de personas no tienen conciencia ni sentimientos, quien publicó la información falsa”, reclamó un migrante en el mismo grupo de Facebook en donde se difundió el rumor que los convocó.

El 29 de marzo, más de mil 500 personas migrantes cruzaron ayer el río Bravo/grande en busca de entregarse a la Patrulla Fronteriza luego del falso rumor de que el Gobierno de Estados Unidos los recibiría después del incendio que provocó la muerte de 40 personas en el Instituto Nacional de Migración (INM).

“Es una mentira, no estamos aceptando gente”, gritaba un oficial estadounidense ante la llegada masiva de migrantes, quienes fueron expulsados a México a través de otras fronteras como Tijuana, Matamoros y Hermosillo.

El lunes 10 de abril, una serie de rumores convocó nuevamente a los migrantes en el Paso del Norte, el cual permaneció cerrado por más de tres horas.

Uno de los mensajes difundidos en redes sociales decía que ése era el Día del Migrante, por lo que Estados Unidos abriría las puertas a quienes estaban en la ciudad.

Antes del fin del Título 42

Antes del fin del Título 42 –el 11 de mayo a las 9:59 de la noche–, en redes sociales circuló nuevamente el rumor de que El Paso tenía abierta “la puerta 40” del muro fronterizo, por lo que los primeros días de mayo llegaron cientos de personas, quienes tuvieron que esperar hasta seis días en el bordo antes de ser recibidas, pero después muchas de ellas fueron devueltas y luego enviadas a entidades como Tabasco y Zacatecas.

El último caso ocurrió el 7 de agosto, cuando atraídos por el rumor de que Estados Unidos abriría sus puertas a la migración irregular, cientos migrantes se reunieron sobre el bordo del río Bravo y el llamado “Puente Negro”, de donde fueron dispersados con gases lacrimógenos por agentes de la Unidad Táctica del Equipo de Respuesta Especial (SRT) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“Es evidente que alguien está moviendo atrás todo el tiempo, hay alguien con intereses muy oscuros y muy concretos para mover todo esto, a mí lo que me preocupa mucho es el tema de las autoridades, el silencio, la descoordinación, las autoridades de los dos países, porque Estados Unidos tiene mucha responsabilidad en todo esto al permitir entradas irregulares cuando se supone que ellos hicieron una entrada regular y segura”, señaló Cristina Coronado, coordinadora del Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano en Ciudad Juárez.

La activista lamentó también que los migrantes siempre han sido objeto de uso político para los dos países durante los últimos años.