Ha cobrado PASA 3 mil mdp en 16 años

Gabriel Cardona / El Diario

Ciudad Juárez.- En los 16 años que la empresa Promotora Ambiental de la Laguna (PASA) ha prestado el servicio de recolección de basura, el Municipio de Juárez le ha pagado 3 mil 415 millones 971 mil pesos, de acuerdo con datos proporcionados por la Tesorería, a través de la Plataforma de Transparencia.

El contrato con la compañía se firmó en septiembre del 2006 con la intención de mejorar el servicio y a prácticamente 12 meses de que se termine el convenio, el Ayuntamiento aplicó este año una multa al corporativo.

Actualmente se analiza poner una segunda sanción, y no sólo eso, sino que la Dirección de Limpia está elaborando un programa para, en conjunto, eficientar el trabajo de PASA, ya que las fallas persisten.

Todo esto debido a que de tres días que debe pasar el camión a recoger la basura en los domicilios, en algunas colonias de la ciudad van uno, dos y en ocasiones han pasado semanas y no cubren el servicio.

La primera multa fue de un millón de pesos y se determinó el 10 de noviembre pasado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar –a casi dos meses del inicio de la administración 2021-2024– por el incumplimiento en el número de camiones que debía tener para el 30 de octubre.

La empresa se comprometió a contar con 100 unidades recolectoras de basura en Juárez y para esa fecha sólo tenía 94.

El monto se cobró a principios de este año por la Tesorería y se utilizó para limpiar una parte del centro de transferencia de la Dirección General de Servicios Públicos de El Chamizal.

A la fecha PASA cuenta con hasta 97 camiones en servicio y otros de banca, pero aun así el acopio es deficiente en colonias del suroriente, aseguró el director de Limpia, Gibrán Solís.

“Ahorita están trabajando diariamente 95, 97 y tienen una bancada”, mencionó.

Propone PAN una segunda multa

Debido al servicio irregular, la fracción del PAN presentó un punto de acuerdo en Cabildo el 24 de agosto que fue aprobado por mayoría para que la Comisión de Servicios Públicos analice una nueva multa que se aplicará a la empresa.

La comisión, dirigida por el regidor Héctor Hugo Avitia Arellanes, ha sesionado varias ocasiones. En una reunión el director de Limpia propuso que la sanción sea de 4 millones 204 mil 243 pesos por las faltas en agosto, luego se acordó que sea de un millón 580 mil 546 y actualmente está pendiente subir el acuerdo al Cabildo.

Mientras se revisa una nueva multa a la concesionaria, en septiembre aumentaron las quejas de recolección a comparación de agosto, de acuerdo con los datos de Limpia.

En agosto se registraron 563 reportes en 176 colonias y en septiembre fueron 630 en 200 asentamientos.

“Quisimos detener un poquito lo de la multa, precisamente para buscar otras opciones. Vamos a darle un seguimiento a la empresa PASA, vamos a iniciar este domingo a las 9 de la mañana, vamos a estar ahí los regidores de la Comisión de Servicios Públicos”, aseguró el regidor Avitia.

Dijo que el objetivo es revisar en qué puede coadyuvar el Municipio con la empresa para mejorar la recolección de basura domiciliaria.

“Lo que no queremos es nomás una decisión al ahí se va. Primero

se hablaba de 4 millones, después de un millón y medio, aquí la situación es que tenemos que revisarlo jurídicamente”, anotó.

A su vez, el presidente municipal aseguró que la segunda multa se debe aplicar de manera objetiva.

“De manera objetiva sí debe de aplicarse, no en este show político; de repente los quiero multar con 30 millones de pesos y de repente ya no los quiero multar, yo creo que se debe hacer un análisis objetivo, lo que he pedido al director de Limpia y de acuerdo a ese análisis ejercer la multa”, mencionó Pérez Cuéllar.

En busca de mejorar servicio

El 27 de abril de 2006 el Cabildo suscribió por unanimidad, por razones de eficiencia, eficacia y economía, concesionar a través de licitación pública la prestación de los servicios públicos de aseo urbano integral, y el 4 de septiembre del mismo año se firmó el contrato con PASA.

A 16 años de la aprobación, la Dirección de Limpia elabora un proyecto para mejorar la recolección de basura, ya que de acuerdo con un mapeo que tienen de la ciudad, el mayor número de quejas se concentra en el suroriente, aseguró el titular de la dependencia, Gibrán Solís.

“Se está analizando en esta ocasión con personal de PASA dar una atención diferente en lo que nosotros hemos llamado subzonas de la ciudad, es decir, en la zona suroriente es donde tenemos un buen número de quejas por falta de atención y un servicio que no corresponde a lo que nosotros esperamos”, mencionó.

Dijo que el proyecto consiste en disminuir la frecuencia del servicio en colonias donde es bajo el acopio de basura y que se mantenga en tres días en las colonias con problemas.

“Estamos haciendo una reorganización de los recorridos en determinado número de rutas para ver si con eso podemos maximizar las unidades asignadas por PASA para incrementar el servicio, es decir, estamos revisando los puntos donde tenemos más quejas en el suroriente y ver cómo podemos mejorar el servicio con las unidades del concesionario”, puntualizó Solís.