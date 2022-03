Ha sido detenido 27 veces y sigue libre

Cortesía / Hugo M.H., alias ‘El Cortinas’, en uno de los arrestos pasados

Ciudad Juárez.— Comerciantes del ramo de reparación de celulares denunciaron que constantemente son víctimas de robo por parte del mismo delincuente, pero a pesar de las múltiples denuncias que interponen ante la Fiscalía General del Estado (FGE), sigue ingresando a sus establecimientos y dejándoles cuantiosas pérdidas.

Se trata de Hugo M.H., alias “El Cortinas”, quien, de acuerdo con la información proporcionada por Adrián Sánchez, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), ha sido detenido en 27 ocasiones por los delitos de robo a comercio, robo a casa habitación, robo de autopartes, contra la salud y robo a transeúnte durante 2020 y 2021.

Alberto, propietario de uno de los negocios afectados, dijo que en el grupo de WhatsApp en el que se encuentran unos 150 locatarios de negocios de técnicos en celulares, constantemente comparten los videos que captan las cámaras de seguridad cuando “El Cortinas” entra a robar a sus establecimientos.

Dijo que, aunque instalan cortinas metálicas y todo tipo de equipos de seguridad como alarmas y cámaras, este delincuente ingresa, ya que incluso tiene medido el tiempo en el que sonará la alarma.

Dijo que este gremio ha detectado que esta persona realiza de dos a tres robos diarios a los negocios de este giro, y en cada atraco roba entre 15 y 20 equipos celulares que los clientes dejaron para reparación, por lo que los locatarios tienen que reponérselos nuevos, lo que les resulta costoso.

“Ayer a mí me hablaron los de la alarma, nos acercamos en cinco o seis minutos y ya no estaba y rapidito reportaron otro robo, o sea, se avienta dos o tres por día si no es que más. Yo lo subí al grupo y otros compañeros dijeron que a ellos les había robado 30 mil pesos, 35 mil y no todo es dinero de nosotros, es el problema, sino los equipos de los clientes, a nosotros nos los dejan con la confianza para repararlos y al momento de que no los roban pues somos responsables del 100 por ciento del costo”, mencionó.

El locatario aseguró que cada vez que son afectados acuden a interponer la denuncia ante la FGE, ya que de esa manera es como pueden comprobar a los clientes el robo.

Ante esto dijo que no entienden la razón por la que no se queda en prisión a pesar de que cuenta con denuncias formales.

“Si lo detienen sale muy rápido y también son muchas trabas en Fiscalía, porque a veces, por ejemplo ayer, se metió conmigo más o menos a las 2:00 de la mañana y uno quiere ir a poner la denuncia a esa hora y te regresan siempre a en la mañana, porque no hay MP que tome la denuncia y también ahí pasa un poquito la flagrancia”, refirió.

El abogado penalista José Armando Alonso, quien fue presidente de la Barra y Colegio de Abogados, consideró que el hecho de que la persona esté en libertad a pesar de las múltiples denuncias en su contra pudiera deberse a que éstas tardan para integrarse cuando la persona no está detenida.

En los casos en los que el ladrón es detenido, en muchas ocasiones no se queda en prisión preventiva si no usó un arma. Otra de las razones podría ser que los agentes preventivos no elaboran bien el Informe Policial Homologado (IPH) al poner a la persona a disposición del Ministerio Público, y esto es aprovechado por los abogados.

Sin embargo, dijo que, para evitar la puerta giratoria, los jueces deben tomar en cuenta si la persona es reincidente para dejarla en prisión mientras se realiza la investigación.