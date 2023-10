Habrá descuentos de hasta 50% en Buen Fin

Gabriel Cardona / El Diario / Se espera que en todo el país se genere una derrama económica de 140 mdp en esta edición

Con 3 mil 500 negocios participantes y una derrama económica esperada de 2 mil 800 millones de pesos fue presentada la campaña de El Buen Fin 2023.

El “fin de semana más barato del año” será del 17 al 20 de noviembre, y se ofrecerán descuentos del cinco hasta el 50 por ciento, se informó en conferencia de prensa.

Sergio Tejada González, titular de la Oficina de la Defensa del Consumidor (Odeco), antes Profeco, dijo que la dependencia destinará personal en todos los centros comerciales de la ciudad y establecimientos de mayor afluencia para verificar que se respeten las promociones y no haya ofertas engañosas.

Además, habrá módulos en seis centros comerciales y la oficina en Plaza de las Américas abrirá de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche. En ese mismo horario se atenderán los teléfonos (656) 613-5057, (656) 613-5089 y (656) 613-5089.

También habrá personal que se desplazará en vehículo por todos los establecimientos de la ciudad que se afilien a la campaña, aseguró.

Dijo que en la edición pasada se atendieron cuatro quejas: una por no respetar el precio exhibido, dos por no respetar la promoción y otra porque se negaron a regresar el dinero a una persona. Todas fueron resueltas a favor del consumidor, indicó.

Vigilarán cumplimiento

Salvador López Mercado, de atención al usuario de la Condusef, dijo que se vigilará que se respeten los meses sin intereses que se ofrezcan durante la campaña.

A su vez, hizo un llamado a los usuarios a no caer en ofertas engañosas, no hacer compras en línea en sitios no verificados y no endeudarse con más de lo que pueden pagar. También se recomendó conservar tickets para cualquier aclaración.

Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en esta ciudad, hizo un llamado a los juarenses a aprovechar las ofertas, al mencionar que todo el dinero que gastan aquí, se queda en la ciudad.

Este año se espera que en todo el país se genere una derrama económica de 140 millones de pesos, indicó.

mgonzalez@redaccion.diario.com.mx