Hace 10 años advirtieron riesgo de incendio en INM

Ciudad Juárez.- El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) A. C. advirtió hace 10 años sobre el riesgo que existía de que un incendio pusiera en riesgo la vida de migrantes en las estaciones migratorias y provisionales del Instituto Nacional de Migración (INM).

A través del “Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración: Hacia un sistema de rendición de cuentas en pro de los derechos de las personas migrantes en México”, la organización señaló en 2013 que “en horas nocturnas los migrantes están encerrados en sus celdas, cuyas puertas no se abren automáticamente sino con llave”.

Continúa: “A pesar de que las Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales prohíben cualquier actividad de carácter mercantil, en dichas instalaciones se permite la adquisición –por compra directa o por pedido– de diversos productos, tales como café, agua, refrescos, palomitas, galletas, chicles, papas fritas, cigarrillos y tarjetas telefónicas. De esta manera, se están introduciendo objetos que pueden poner en peligro la vida de las personas, tales como los cigarrillos que pueden ser usados para provocar incendios”.

Esta denuncia fue recordada por Ernesto López Portillo en su columna Ruta Crítica para Animal Político, donde señala que a 10 años de emitido este diagnóstico, mismo que fue entregado a las autoridades apenas dos años después de promulgada la más reciente Ley de Migración, es “difícil describir lo que se siente confirmar que nuestro aviso fue desatendido y eso costó la vida a decenas de seres humanos”.

El informe, realizado tras la revisión de 11 estancias migratorias y provisionales del INM en México –incluida la de Ciudad Juárez–, fue realizado en 2013, cuando el Insyde se encontraba bajo la dirección de López Portillo.

En aquel documento se denunció la “extrema descomposición” del INM, falto de servicio civil de carrera, garantía de aplicación de las consecuencias de ley ante faltas y delitos cometidos por sus miembros, y “con prácticas cotidianas de falta de atención y maltrato a los migrantes e incluso con indicios de vinculación entre operadores del INM y el crimen organizado”, y esto tan sólo en la presentación de los resultados.

Como observación a los centros de detención llamados estaciones migratorias, Insyde señaló que “debido a su designación como instalaciones de seguridad nacional, los centros de detención migratoria tienen un carácter carcelario tanto por su apariencia física como por las reglas que rigen la estancia en estos lugares”. Ahí se detectaron prácticas de corrupción vinculadas con la contratación de personal no capacitado.

Además, obvia el hecho de que la introducción irregular al territorio mexicano no es un delito sino una falta administrativa, por lo que la privación de la libertad no tiene razón de ser, aunque no existían opciones de enfrentar dichas faltas que no sea en un centro de detención para migrantes, según se indicó en el diagnóstico.