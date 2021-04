Hace un año murió de Covid su hermana; hoy Herminia se pone la vacuna

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- A las 7:51 recibió Herminia Chávez, de 81 años, su primera aplicación del biológico AstraZeneca, luego de un año de pandemia causada por el COVID-19 que entre las primeras víctimas se llevó a su hermana Arminda de 83 años.

Sentada sobre su silla de ruedas, Herminia contó que su hermana falleció el año pasado y le hubiera gustado que, al igual que ella, recibiera la primera vacuna; sin embargo, está contenta de poder seguir al lado de su familia.

"Mis hijas me cuidan mucho, no me dejan ni moverme, siempre me ayudaron para que yo estuviera bien", dijo Herminia, mientras esperaba al exterior de las instalaciones de la Rodadora para que su nieta, Herminia Bernal, de 31 años, acercara el auto en que se la llevó.

A fuera de la Rodadora se instaló dos filtros de entrada, uno para adultos mayores con limitación o discapacidad para caminar y otro para aquellas personas que pueden esperar en la fila e ingresar por sus propios medios.

Al interior de las instalaciones se encuentran 10 módulos de vacunaciones, cada uno con una capacidad de 50 personas, las cuales esperan sentadas su turno para recibir la aplicación del biológico.

Una vez que reciben la vacuna los adultos mayores deben esperar al interior aproximadamente 15 minutos para que estén bajo observación ante la posibilidad de tener alguna reacción por la dosis recibida, por ello cada módulo cuenta con un doctor/a y un enfermero/a, informó personal de Bienestar.

También hay en disposición 5 ambulancias en caso de ser requeridas.

Las personas que reciben la aplicación del biológico se retiran por el mismo lado donde ingresaron, es decir, la calle Jesús Soltero Lozoya. En el estacionamiento están a la espera de sus familias para ser recogidos.