Hacen agujero en la pared para meterse a robar templo

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Durante la noche del jueves o madrugada del viernes fueron robados varios artículos del salón de eventos en la capilla San Agustín, en el fraccionamiento Paseos del Alba.

Los responsables del templo reportaron que los ladrones quebraron vidrios, ventanas y hasta hicieron un boquete en la pared para abrir una de las puertas.

Del salón de eventos, que es donde ensaya el coro para las celebraciones eucarísticas, se llevaron bocinas, amplificadores, teclados y guitarras, equipo que usan los integrantes del grupo religioso.

Los intrumentos se adquirieron con aportaciones de los integrantes del coro, así como de lo que se obtenía en actividades de venta de comidas y otras actividades para obtener recursos, comentó Cecilia, una de las que participa en el coro.

La adolescente, junto con Carmela, quien ayuda en el templo como voluntaria, consideraron que el robo fue porque en el sector no hay vigilancia policiaca, las patrullas de la policía pasan poco, por lo que no hay rondines constantes.

Explicó que los ladrones entraron durante de noche a la capilla, al comedor y al salón de eventos, y en los tres edificios causaron daños; en la capilla quebraron los vidrios de una ventana para entrar, pero aunque desordenaron todo, no se llevaron nada.

“Tal vez esperaban que en la capilla hubiera dinero o algo valioso, pero no había nada de eso, el padre no deja nada de valor, sólo está lo religioso y eso no lo dañaron”, dijo Carmela.

La mujer señaló que en el comedor también quebraron vidrios y parte de una ventana para entrar, pero no falta nada, únicamente quedaron cosas tiradas por los ladrones, quizá mientras buscaban algo de valor.

El salón de eventos fue el más afectado, ya que ahí hicieron un hoyo en la pared para forzar la puerta y entrar, además de que también quebraron vidrios, indicó.

Fue de este sitio de donde se llevaron el equipo de sonido que usan los integrantes del coro de la iglesia, ya que ahí ensayan; de este lugar desaparecieron bocinas, teclados, amplificadores de sonido y guitarras, solo dejaron los micrófonos, comentó Carmela.

Dijo que hace un par de años también entraron y les robaron; después de eso reforzaron las puertas con más chapas, por eso en esta ocasión los ladrones hicieron el boquete en la pared para así poder abrir la puerta.

Agregó que la semana pasada robaron en otro templo ubicado en otra colonia ubicada en Paseos del Alba, muy cercano a la Central de Abastos.