Hacen de Juárez su ruta rumbo a EU

Tomada de internet

Ciudad Juárez— El número de migrantes que salen de Ecuador en busca de llegar a Estados Unidos ha alcanzado récords históricos, y Ciudad Juárez se ha convertido en la ruta principal de su “sueño americano”, pero también en una ruta peligrosa guiada por los traficantes de personas, por lo que actualmente se encuentran desaparecidos en esta frontera al menos tres de ellos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó el fin de semana que las principales nacionalidades de las 135 mil 326 detenciones registradas durante los primeros nueve meses del año fiscal 2021 en el sector El Paso han sido México, Ecuador, Guatemala, Honduras y Cuba.

De acuerdo con los propios migrantes de origen ecuatoriano, los “coyoteros”, como les llaman en aquel país a los traficantes de personas, los hacen ingresar vía aérea como turistas a la Ciudad de México o Cancún, desde donde son trasladados hasta Ciudad Juárez.

“Aquí nos llevan a casas, donde nos tienen días o semanas, hasta que toca el turno de cruzar por el desierto. Tenemos que apagar los teléfonos tres días, mientras caminamos, por eso todos avisamos a nuestra familia que no nos vamos a comunicar en ese tiempo, hasta que estemos en nuestro destino”, narró “Daniel”, un ecuatoriano de 28 años de edad, quien aseguró no saber cuánto dinero pagó su papá para que el coyotero lo llevara de Ecuador a Washington D.C.

Daniel, cuyo nombre fue cambiado a petición de él, fue encontrado dentro de una vivienda por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) dentro de una casa de seguridad una noche antes de que le tocara su turno de cruzar; sin embargo, dijo estar en espera de las indicaciones de su coyotero, quien le ofreció tres oportunidades para intentar llegar hasta la ciudad en donde está la Casa Blanca.

De acuerdo con la organización civil 1800migrante.com, la cual brinda asesoría legal y apoya a migrantes ecuatorianos desde Nueva York, actualmente permanecen al menos tres ecuatorianos desaparecidos en esta frontera, uno de los cuales pactó su viaje en 15 mil dólares.

Johanna Maribel Tapia, de 33 años; Gonzalo Oswaldo Sarmiento Veintimilla, de 45, y Carlos Eduardo López Quinapanta, de 35, salieron de su país con el fin de lograr el llamado “sueño americano”, y ahora sus familias los buscan desde su país en Ciudad Juárez.

Édgar Andrés Montilla Castillo, de 19 años, es de origen venezolano, pero vivía desde hace unos años con su mamá en Ecuador y al viajar con su novia a Cancún contactó a un traficante de personas, quien lo trajo hasta Ciudad Juárez para cruzarlo al vecino país, pero también se encuentra desaparecido, porque “se le perdió” al coyote en el desierto, según le dijo a su familia.

“Para poder entender la gravedad de la crisis migratoria de ecuatorianos en la frontera de Estados Unidos, tomemos como referencia los datos generales del 2020, y se puede notar que en todo el año anterior se registraron 12 mil 892 eventos, mientras que en lo que va del año fiscal 2021 hasta finales de junio ya se registraron 54 mil 543, un 400 por ciento de aumento; a este ritmo se superarán los 100 mil migrantes ecuatorianos al año que traten de ingresar a ese país”, señaló el activista sudamericano William Murillo.

El exministro de Migrantes de Ecuador y actual vocero de 1800migrante.com destacó además que esas son las cifras oficiales, pero el verdadero número de migrantes que sí logran ingresar de forma irregular es desconocido por la extensión y porosidad de la frontera.

Las cifras “dan cuenta del estallido migratorio que se vive en el Ecuador y otros países de la región (…) en una crisis humanitaria y migratoria sin precedentes, pero lo que más preocupa es que son cifras parciales porque no se contabilizan las miles de expulsiones, inadmisiones y deportaciones de ecuatorianos que realiza México por su parte y que fácilmente pueden doblar estas cifras”, apuntó.

Según las estadísticas oficiales de CBP, el número de ecuatorianos que trataron de entrar de forma irregular a Estados Unidos a través de todas sus fronteras en marzo fue de 5 mil 676, en abril de 8 mil 124, en mayo de 11 mil 764 y en junio de 12 mil 847 personas.

En lo que va del año, alrededor de media docena de ecuatorianos ha fallecido en la frontera y también se han reportado decenas de accidentes de personas que se caen del muro fronterizo, además de las desapariciones registradas principalmente en los desiertos de Texas y Arizona, destacó el abogado ecuatoriano.

“Van a seguir desapareciendo y muriendo en las fronteras mientras las autoridades ecuatorianas no hagan algo al respecto y no me refiero a conversatorios ni seminarios, tienen que ser acciones y políticas de Estado para evitar la migración irregular y proteger la vida de nuestros compatriotas en la frontera”, insistió.