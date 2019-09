Hacienda y ASE tienen documentos que prueban mi inocencia: Exauditor

Chihuahua.- El equipo jurídico de Jesús Manuel Esparza Flores, exauditor Superior del Estado, en el cereso desde hace 2 años por varias causas penales, comenzó a utilizar la cuenta de Facebook del exfuncionario y publicaron hoy un mensaje a su nombre, en el que aseguran, la Secretaría de Hacienda y Auditoría tienen documentos que prueban la inocencia de Esparza.

También informa que hoy entregaron un documento al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Pablo Héctor González, para señalar que existe un grupo de jueces a modo que atienden los casos en su contra y han, junto a Fiscalía, dosificado las carpetas de investigación para mantenerlo encerrado.

“A partir de este momento esta cuenta será administrada por el equipo jurídico del C.P. Jesús Manuel Esparza Flores. Todas las publicaciones se realizarán en primera persona, ya que nuestro cliente está redactando los textos que serán publicados en redes sociales”, inicia la publicación.

“Llevo más de dos años recluido en prisión preventiva, aun y cuando no estoy sentenciado, por el delito de peculado, el cual no me es aplicable de acuerdo a las leyes de nuestro estado y país. ¿Por qué si ya gané un juicio resultando inocente permanezco en prisión?”, cuestiona.

Precisa que de manera figurada, la Fiscalía lo acusa como si estuviera señalado por salir de la tienda sin pagar una cartera de huevos y “de manera perversa”, la Fiscalía ha abierto una carpeta de investigación por cada huevo.

“Ya logré mediante amparos y con apego a derecho, llevar mi proceso en libertad por 4 de los huevos de la cartera, y le expuse al juez que ese día enfrentaba la acusación del quinto huevo de la misma cartera y de la misma tienda”.

“Le dije al juzgador que no permitiera me siguieran vinculando huevo a huevo que el MP debe acusarme por toda la cartera. Caso contrario, a huevo y a huevo, el poder judicial de Chihuahua y el MP me mantendrán en prisión preventiva durante toda la administración estatal”, añade.