Hallan cadáver en la salida a Cuauhtémoc

Cortesía

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación localizaron el cuerpo sin vida de un hombre en el kilómetro 18 de la carretera a Cuauhtémoc.

Al parecer sujetos llegaron hasta dicho tramo carretero y arrojaron el cadáver, mismo que quedó en un desnivel de terracería a 5 metros aproximadamente de la cinta asfáltica.

Fueron personas que al transitar por la zona percibieron fétidos olores por lo que al encontrar el cadáver llamaron al sistema de emergencias.

Policías municipales acordonaron el área mientras peritos de la Fiscalía levantaron las evidencias para la continuidad de la investigación.

Debido a que en la escena no se localizaron elementos balísticos no fue posible confirmar la causa de muerte aunado a que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y no le eran visibles las huellas de violencia.

Por su parte personal del Servicio Médico Forense llegó por el cuerpo para trasladarlo al Complejo Estatal de Seguridad para practicarle la necropsia de ley.