Hallan hombre sin vida dentro de vehículo; lo identifican

La alerta al sistema de emergencias 911 por parte de vecinos de la colonia Terrazas, en dónde referían a un masculino dentro de un vehículo, el cual no respondía, movilizó está mañana de sábado a Policías Municipales y a elementos Ministeriales, así como a paramédicos de Cruz Roja, estos últimos, finalmente confirmaron el deceso.

El occiso fue identificado por la autoridad Ministerial como Gabriel R. C. de 63 años de edad y de manera extraoficial, se dice podría haber fallecido por un paro cardíaco, pues no presentaba huellas de violencia y la posición en la que fue localizado parecía que estaba a punto de subir al automotor, además de que no presentaba huellas de violencia.

Fue pasadas las 7 de la mañana cuando el llamado ingresó al 911, pues al acudir los vecinos a revisar y observar la escena, de inmediato decidieron dar parte a las autoridades, sin embargo, algunos testigos aseguraban que el vehículo estuvo ahí durante toda la noche.

La Fiscalía General del Estado informó que; "Se acudió a la calle novena y avenida tercera, de la colonia Terrazas, donde la mañana de este sábado 15 de julio, aproximadamente a las 07:45 horas localizaron el cuerpo sin vida de un masculino a bordo de un vehículo línea Jetta, marca Nissan, color gris".

"Fue hallado en posición sedente, con sus extremidades inferiores debajo del vehículo y su extremidad cefálica sobre la puerta del piloto, este, fue identificado como Gabriel R. C., de 63 años de edad, su cuerpo fue trasladado al anfiteatro para la necropsia de ley que establezca la causa de la muerte".