Han cerrado 80 gimnasios por pandemia

Alrededor de ochenta gimnasios en la ciudad han cerrado de forma definitiva debido a que desde el mes de marzo sólo han trabajado durante quince días dentro de sus instalaciones.

Esto ha dejado a este rubro que se considera dentro del ámbito de la salud física sin muchas opciones, pues en tiempo de frío se dificulta reactivarse al aire libre, consideró Ricardo Villalobos, quien forma parte de la Red Mexicana de Salud y Cultura Física del Deporte.

Actualmente, explicó, que en la capital hay al menos 300 gimnasios de todo tipo, desde pesas hasta artes marciales, por lo que esto representa que más de una cuarta parte de estos ha terminado en la quiebra.

Los empresarios de este rubro han mantenido de manera constante peticiones a Gobierno del Estado para que considere su reapertura, lo que sin embargo no ha encontrado resonancia en las autoridades estatales, que los han dejado a su suerte, mientras que la espera se ha alargado diez meses con inversiones perdidas como la que representó la reapertura en el semáforo naranja que sólo duró medio mes.

“Hay muchas incongruencias por parte de las autoridades, municipios como Cuauhtémoc o Ciudad Juárez ya están trabajando, eso sí con muchas restricciones que nos piden.

Nosotros pedimos que nos dejen abrir, claro que podemos trabajar separando áreas específicas, con muy poco aforo, a cada asistente le dábamos su sanitizante.

Cosa contraria, vemos que los camiones van llenos, todos tocando los mismos tubos, pero es a nosotros a quienes nos mantienen cerrados”, condenó.

Si bien la opción que habían encontrado era la del ejercicio al aire libre, con las bajas temperaturas que han azotado el estado esto dejó de ser una opción para muchos de ellos, pues los usuarios dejan de acudir en dichas condiciones.

Tras varias peticiones los empresarios esperan que el próximo 4 de enero se les permita la reapertura, sobre todo en la temporada que representa un aumento en inscripciones ante los propósitos de Año Nuevo.

No obstante de no ser así, manifestaron, tendrían que ejercer otras formas de presión pues el gobierno estatal, consideró Villalobos, se ha ensañado en lo particular con estos espacios.