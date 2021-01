‘Han faltado en Juárez suficientes contrapesos’

Fernando Méndez / El Diario de Juárez / la alcaldesa de Chihuahua con licencia Fernando Méndez / El Diario de Juárez / La blanquiazul durante la charla con El Diario

La precandidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura, María Eugenia Campos Galván, consideró que Ciudad Juárez ha sido maltratada por los gobernantes y han faltado aquí suficientes contrapesos para levantar la ciudad, ya que existe desigualdad y un enorme rezago.

En entrevista para El Diario, Maru habló sobre el recibimiento por parte de los militantes panistas de Ciudad Juárez, sobre su contrincante y cómo encuentra la ciudad, en la cual inició el pasado domingo su precampaña.

“Encuentro un Juárez con un anhelo de tener gobiernos que les ayuden, gobiernos que generen programas y proyectos que sí les sirvan, no ocurrencias, pero sobre todo que les ayude a cerrar el rezago, el abandono que tanto tiempo han tenido”, expresó.

Agregó: “Merecen tener una revisión muy clara sobre lo que son las participaciones y aportaciones tanto del Gobierno federal como de Gobierno del Estado, para que reciban de vuelta todo lo que le aportan al Estado y a la Federación de manera justa.

La alcaldesa de la ciudad de Chihuahua con licencia mencionó que no sólo hay omisión y mala planeación en Juárez, sino que hay perversidad por parte de los gobernantes.

“La verdad, hay omisión e indolencia, pero también ha habido mucha perversidad porque una cosa es dejar de hacer y otra cosa es hacer equivocadamente. Veo el Camino Real, el Campus de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Cobach 16 y me digo, Dios de mi vida, cómo hacen estas cosas a más de 30 kilómetros fuera de la mancha urbana”, expresó.

Mencionó que la distancia obliga a jóvenes y adolescentes a arriesgarse al ir a estudiar fuera de la mancha urbana, mientras que los gobiernos gastaron más de mil millones de pesos en una infraestructura que no le sirve absolutamente a nadie, ya que nadie circula por ahí. “Es completamente surrealista”, dijo.

Señaló que esto va más allá de no haber tenido inversión. “Es no solamente el haber dejado de hacer, sino haber invertido en cosas completamente erróneas y hace que la ciudad se vea con dos cosas muy patéticas: una, el no haber hecho, y lo poco que hicieron está completamente equivocado, por eso veo la perversidad”, expresó.

Campos Galván dijo que en definitiva en Juárez primero debe ser la seguridad pública, segundo la infraestructura urbana y la obra pública en general.

“Por infraestructura urbana me refiero a las calles, a la pintura, al alumbrado y a los baches. En tener zonas recuperadas en la ciudad, pero en un ecosistema. No es nada más pintar la ciudad, sino por lo menos es pensar en las entradas y salidas, en las partes turísticas, pensar en las zonas más densificadas. Iniciar estratégicamente por zonas, pero no se ve nada por ningún lado. Todo desarticulado, sin planeación, sin voluntad”, señaló.

Dijo que hacia el interior del PAN se necesitan buenos candidatos.

“Lo voy a decir con todo respeto, que a lo mejor porque tenemos muchos años en el partido creen que ya están listos para salir adelante en elecciones o para ser candidato o para gobernador”, expresó.

Mencionó que este es un tema de arrastrar mucho la suela y de hacer mucha empatía con la ciudadanía. “Pensar que el partido no está para darnos, sino nosotros estamos para darle al partido, para darle puntos al partido. Estamos para darle votantes”, mencionó.

Desde su perspectiva, Campos Galván explicó las razones de por qué Ciudad Juárez empezó a perder su calidad de bastión del PAN.

“Creo que vinieron de dos líneas: primero que dejamos de hacer buenos gobiernos y creo que dejamos de tener líderes en el partido. Porque si se hubiera acabado el gobierno, pero hubiéramos mantenido un buen liderazgo en el partido hubiera sacado adelante al mismo. Pero cuando no tienes una cosa ni otra, entonces empieza a esfumarse el partido, empiezan a esfumarse las causas y las ganas de seguir participando”, comentó.

Dijo que no hubo ni líderes ni causas, ni un proyecto de gobierno que les ayudara a continuar.

“Creo que eso va más allá de lo que pudiese haber de crisis de partidos. Podemos decir que en México ahorita ya los partidos no están representando o hay una crisis de partidos políticos en nuestro país y el mundo, y no funcionan los partidos políticos, pero aun así podríamos tener a estos líderes, aun pese a los partidos políticos, o se suben a los partidos políticos y llevan esta causa, que alborotan a la gente y animan, promocionan, pero no, tampoco tenemos esa parte en Ciudad Juárez”, declaró.

La precandidata dijo que aspira a llegar al mayor número de delegados y de ventaja, aunque mencionó que es muy temprano para hacer una apuesta de hasta dónde va a llegar.

“Voy a buscar a todos, quiero invitar a todos al proyecto de Maru Campus; tenemos la competitividad electoral para ganar hacia afuera, lo que queremos es ganar por un buen número. Son 8 mil 700 delegados panistas en todo el estado y aquí en Juárez son mil delegados panistas y esperó tener más de la mitad”, mencionó.

Señaló que busca tener contacto directo con los panistas, porque “sabemos hacer campaña, que es de uno en uno, caminando, con saliva, y lo hacemos así por las reglas de los límites de presupuesto en precampaña y segundo por el tema del Covid, que no podemos estar generando reuniones o aglomeraciones”.

Expresó que el partido debe poner las reglas para que haya un ‘piso parejo’, o más bien hacer que se cumplan las reglas de ‘piso parejo’ en el partido.

“Creo que el contrincante tiene que ser un caballero y tiene que jugar con las reglas de los panistas. Venir a hablar de que quieres combatir la corrupción hacia afuera cuando no combates la corrupción o las prácticas que pudieran parecer corruptas o desleales hacia adentro… ¿Cómo cumples afuera y no cumples adentro?”, dijo.

Señaló que pedirá el voto de los panistas para el próximo 24 de enero por dos razones: primero, porque es la candidata que tiene la capacidad electoral hacia afuera para ganarle a su contrincante, y segundo, porque tiene la garantía, el aval de los resultados y los logros realizados en Chihuahua.

“Sabemos gobernar, sabemos cómo hacer las cosas, sabemos cómo dar resultados y nosotros ya estamos probados de que somos panistas que vemos la política desde otro punto de vista: no somos políticos tradicionales, eso nos ayuda mucho a tener la cercanía y la empatía con la gente”, mencionó.

Agregó que hace un compromiso con Ciudad Juárez, aunque ya sabe que anteriormente han venido muchos candidatos y políticos a hablar sobre esta ciudad.

“Para mí son difíciles las prácticas usuales, no tengo que hacer eso, los resultados y la vida política de una servidora, los logros como legisladora y en un papel en el Ejecutivo hablan por sí solos”, concluyó.