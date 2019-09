Han sentenciado a 6 mujeres durante 2019 por delitos vs la salud

Chihuahua.- Hasta el 21 de agosto se tiene el registro de 6 mujeres que han sido sentenciadas por delitos contra la salud en la entidad, mientras que del 2016 a la fecha hay un total de 55 casos, según datos del Tribunal Superior de Justicia.

Los registros señalan que en el 2016 fueron 13 sentencias contra mujeres por mencionado delito, en el 2017 fueron 18, el 2018 cerró también con 18, mientras que hasta el 21 de agosto se han condenado a 6.

Asimismo los datos proporcionados por el área de trasnparencia del poder judicial estatal, informan que en el 2016 se aperturaron 5 casos por delitos contra la salud, en el 2017 subió a 10, en el 2018 fueron 15 y en lo que va del 2019 4, todos estos de hombres y mujeres.

Lo anterior en el marco de el relanzamiento de la campaña #LiberarlasEsJusticia, que busca promover la liberación de mujeres injustamente encarceladas por delitos contra la salud o relacionados a las drogas.

Alexandra Haas Paciuc, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), explicó que la acumulación de desventajas de las mujeres en situación de prisión no comienza con su encarcelamiento, sino desde antes, poniéndolas en una situación de vulnerabilidad al no tener acceso a educación, trabajo, salud, etc.

Haas Paciuc enfatizó la importancia de modificar las prácticas institucionales de para revertir esta problemática que pone a las mujeres en una situación de vulnerabilidad y discriminación. Es muy importante recordar que las personas que están en prisión viven también la discriminación al ser estigmatizadas y esto afecta a sus familias.

Recalcó que en el país actualmente existen más de tres mil mujeres investigadas, procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud, quienes, en su mayoría, fueron víctimas de violaciones de derechos humanos en el proceso de procuración e impartición de justicia.