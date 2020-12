Harán proyecto con universidad de EU

Chihuahua.- Un total de 22 alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua podrán realizar trabajos de estudio en campo en colaboración con una institución educativa de Texas, gracias a que Mieke Titulaer, investigadora UACH, inscribió a la Facultad de Zootecnia y Ecología en una convocatoria promovida por las Embajadas de Estados Unidos y de México para realizar investigaciones de los pastizales la región que comparten Chihuahua y el estado norteamericano.

La docente comentó que se trata de una oportunidad de la UACh realice un trabajo en conjunto con otra institución en beneficio de los alumnos.

Explicó que el trabajo de investigación se tratará sobre las aves que tienen a los pastizales cómo hábitat y la forma en que es impactado por actividades del hombre. Apuntó que serán 20 los alumnos que estarán participando directamente en el proyecto, mientras que otros harán trabajo académico.

Este proyecto forma parte del apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México y Partners of the Americas, los cuales anunciaron los nuevos equipos ganadores de subvenciones en la última convocatoria del Fondo de Innovación patrocinada por Fundación Banorte, Fundación Gruma, y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Según información del Fondo de Innovación 100.000 Strong in the Americas (100K), es la colaboración del sector público-privado del Departamento de Estado, las Embajadas de EE.UU. y Partners of the Americas que colaboran conjuntamente con compañías, fundaciones, gobiernos regionales, y redes académicas para apoyar y aumentar las alianzas en la educación superior entre los Estados Unidos y el resto del hemisferio occidental.

“El Fondo de Innovación es el mecanismo confiable y flexible en esta iniciativa educativa hemisférica que inspira a las universidades e instituciones de educación superior de los EE.UU. a trabajar con instituciones de educación superior en América Latina y el Caribe para ampliar la capacidad institucional, crear nuevos programas de intercambio académico y capacitación, y fortalecer la cooperación educativa regional en las Américas”, según precisó la instancia.