Hasta 3 semanas de desfase y afectaciones

Manuel Sáenz/El Diario de Juárez / Mañana domingo los paseños ajustarán su reloj

Ciudad Juárez.- El desfase de horario que tendrá Ciudad Juárez con El Paso podría durar hasta tres semanas, estimó José Mario Sánchez Soledad, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Afirmó que el escenario, con pérdidas de 24 millones de dólares diarios en exportaciones, continuará en tanto el Congreso del Estado turna la petición de homologación de horario al Congreso de la Unión.

Señaló que “por fortuna” el decreto da la posibilidad de que si alguna entidad requiere un cambio puede solicitarlo a través de los entes legislativos antes señalados. Sólo que, resaltó, a las autoridades les faltó tener una visión previsora que permitiera accionar y no reaccionar de frente a los desajustes en tiempos que trajo consigo la nueva modificación a la Ley de Husos Horarios aprobada por la Cámara de Senadores.

“Queremos que Chihuahua tenga un horario homologado, por lo menos en la franja fronteriza. Esto, calculo que puede durar entre dos y tres semanas para que corran los procesos legislativos para poder hacer las modificaciones en el Congreso federal. Nos vimos lentos, porque no hubo la suficiente defensa de los diputados y senadores para prever el impacto”, expuso el titular de Coparmex.

Este domingo la ciudad de El Paso atrasará una hora su reloj, mientras que por causa de la aprobación por la Cámara de Senadores de eliminar de forma permanente el antes conocido como Horario de Verano, Ciudad Juárez quedará desfasada, lo cual generará diferencia de horarios en las operaciones aduanales.

“Decían que las zonas fronterizas no se iban a tocar, pero esto no sucedió. Cuando se publicó el decreto el 28 de octubre no fue así y nos llevamos la sorpresa. Se comenzó ya la discusión para hacer cambios, para que Chihuahua tenga un horario homologado. Vamos a vivir un desfase y yo creo que faltó la defensa para evitar los impactos en las familias y en la industria, que deberá esperar para mandar cosas”, externó.

El pasado 1 de noviembre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a través de su presidenta, Fabiola Luna Ávila, envió una carta a los diputados y a la gobernadora de Chihuahua para exponer la situación que inquieta a los diversos sectores productivos de la localidad. La misiva señala que la reforma a la Ley de Husos Horarios genera una sustancial afectación en el intercambio entre México y Estados Unidos.

Será hasta la próxima semana cuando la Cámara de Diputados discuta y, en su caso, apruebe la propuesta para que Juárez pueda homologar su horario con El Paso, debido a que tiene que cumplirse un proceso legislativo de ley.

La diputada local panista Marisela Terrazas Muñoz adelantó que a la iniciativa se le dio un turno simplificado, es decir, será más rápido para la Comisión de Energía dictaminar.

“Una vez aprobado en el pleno estatal se envía al Congreso de la Unión. Por eso no va a llegar la homologación para el domingo, nosotros prevemos que pudiera ser una semana y media o dos”, dijo.

De acuerdo al proceso legislativo legal, las dos iniciativas que se presentaron en sesión ordinaria el jueves se discutirán en la Comisión de Energía del Congreso estatal para que se formule un solo dictamen. Luego, este dictamen tendrá que subirse ante el pleno estatal en la sesión del martes próximo para su aprobación y será hasta entonces que sea enviado a la Cámara de Diputados en San Lázaro.

Una vez en la Cámara de Diputados, el dictamen pasará a la Comisión de Energía para su revisión, luego integrado a la orden del día de la sesión ordinaria próxima para su votación y después vendrá su publicación en el Diario Oficial de la Federación, detalló Gema Hernández, miembro de la unidad de vinculación en la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados.