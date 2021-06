'Hay datos positivos para avanzar al verde'

Pese a que ayer viernes no tocaba revisión al semáforo epidemiológico en el estado, el secretario general de gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, comentó que se tenían datos positivos para poder avanzar al color verde.

Hizo mención en que se tenían datos positivos en torno a cómo se comportaban los indicadores epidemiológicos en el estado, con los cuales el consejo estatal de salud tomaba la decisión si había o no cambio en el semáforo epidemiológico.

“Vamos a esperar cómo se comporta, todavía no tenemos los efectos de los cierres de campaña, vamos a ver cómo nos va, esperamos que no mal”, comentó. Mesta Soulé aclaró que será el próximo jueves cuando se pudiera convocar de nuevo al consejo estatal de salud para poder tomar una decisión en torno a si hay o no los indicadores suficientes para un cambio de semáforo.

“El próximo jueves estaríamos revisando si hay un cambio de semáforo”, expresó.