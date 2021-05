Homicidios, al alza

Staff / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Con dos asesinatos de alto impacto ocurridos en estacionamientos de plazas comerciales, Juárez reportó seis crímenes cometidos durante el transcurso del sábado y hasta las 15:00 horas. Datos oficiales indican que fueron 16 las víctimas del delito de homicidio doloso entre viernes y sábado, sin que ninguna corporación reportara la detención de los responsables.

Cuestionado sobre los resultados de la labor preventiva de la Policía municipal ante los crímenes ocurridos, ayer el alcalde Carlos Ponce Torres dijo que la Policía carece de facultades en delitos del orden federal y declinó dar mayores comentarios por la veda electoral.

El director operativo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Ricardo Realivázquez Domínguez, también declinó informar sobre las acciones realizadas tras los asesinatos registrados y canalizó las preguntas a la titular de Comunicación Social.

El fiscal de Distrito, Jorge Nava López, no atendió la solicitud de información y sólo el secretario de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruiz, respondió. Dijo que el delito de homicidio no se previene, se investigan y “mientras las fiscalías no den con los responsables y las sanciones, las cosas no van a cambiar”.

“Ahorita atacar ese tipo de homicidios o justificar qué es lo que está pasando es imposible, lo que necesitamos es que las fiscalías –General del Estado y de la República– hagan su trabajo investigando, dando con los responsables y sancionarlos con la ley; mientras eso no se haga la gente va a seguir matándose”, sostuvo.

De acuerdo con el seguimiento periodístico realizado de este delito, con base en los reportes policiales, en el presente mes suman ya 70 víctimas.

Ayer la racha violenta inició a las 04:22 horas de la mañana, cuando un hombre fue asesinado a balazos en una zona oscura del suroriente de la ciudad, reportó personal de la Agencia Estatal de Investigaciones.

El homicidio del día ocurrió en las calles Ejido Los Sauces y Luciano Becerra, en la colonia Manuel Valdés, informó un agente de la Unidad de Delitos contra la Vida.

Por la mañana, trabajadores de un rancho nogalero ubicado en el poblado de Samalayuca encontraron los restos de un hombre en avanzado estado de descomposición.

Poco después un hombre fue asesinado a balazos dentro de una casa de la colonia Andrés Figueroa, informaron policías municipales que llegaron hasta las calles Lolita Lebrón y Liga Socialista, cerca del eje vial Juan Gabriel.

Más tarde fue localizado el cuerpo de un hombre que vivía solo en una casa del fraccionamiento Senderos de San Isidro.

Posteriormente y frente a decenas de personas fue asesinado un hombre en el estacionamiento de una tienda de las avenidas Ejército Nacional y De las Torres.

La víctima estaba subiendo mandado que acababa de adquirir en una distribuidora de mariscos cuando fue agredido por un hombre a quien no le importó la gran cantidad de testigos involuntarios.

El cadáver quedó recostado en el asiento trasero de la camioneta Dodge Ram blanca de cuatro puertas, que estaba a unos 15 metros de la tienda.

La víctima de 43 años fue identificada de manera extraoficial con el nombre de José Luis C. A., quien presuntamente tenía su domicilio en la colonia Puerto La Paz, de acuerdo con los documentos que portaba, informó un agente de la Policía de Investigación.

La persona recibió al menos siete balazos de dos distintas armas y a corta distancia en la espalda y la cabeza, dijo el investigador.

Minutos después, una persona que llegaba en su vehículo a un negocio de la avenida De la Raza y Lago de Pátzcuaro fue ejecutada a balazos.

La sexta víctima de homicidio viajaba en su carro Hyundai café y estaba por llegar a uno de los negocios de la plaza, cuando un carro se le emparejó y desde el interior le hicieron varios disparos, de acuerdo con testimonios, indicó un agente preventivo.

“El hecho de que haya homicidios no significa que haya violencia, los homicidios suceden en el interior de un domicilio o en una zona completamente aislada, despoblada; en Juárez ya no tenemos homicidios que sean un ataque directo en una tienda o en una instalación mecánica, como los estábamos viendo antes”, dijo García Ruiz.

redaccion@redaccion.diario.com.mx