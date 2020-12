Honran a víctimas de masacre en Bavispe con memorial

Reforma Reforma

Bavispe, Sonora.- Desde dos kilómetros cuesta arriba, donde hoy yace este memorial por las nueve víctimas de la familia LeBaron, Miller, Langford y Johnson, se puede ver el camino de terracería en el que fueron masacrados mujeres y niños un 4 de noviembre de 2019.

El monumento con las víctimas en tamaño real, unidas por un árbol de la vida y sonrisas, para los familiares significa desde ahora un punto de resurrección, equilibro y justicia.

El escultor del 'Memorial La Mora', Marlon Balderrama, narró que los propios allegados fueron quienes pidieron recrear estos sentidos en los rostros de Dawna Ray Langford, Trevor Havery Langford ,Rogan Jay Langford, Christina Marie Johnson, María Rhonita Miller, Howard Jacob Miller, Krystal Bellaine Miller, Titus Alvin Miller y Tiana Griccel Miller. "La obra refleja el sentimiento del ser humano, la armonía, el equilibrio de seres humanos que somos, no está reflejando el dolor si no la trascendencia, para poder dejar un legado", relató en La Mora, localidad del noreste sonorense.

La estructura de 30 toneladas, edificada con bronce sintético y relleno de concreto, tiene un árbol de la vida que cobija a las víctimas, y en la parte superior, el 'Ángel Moroni´,' con su trompeta, que en la religión mormona, a la cual pertenecen estas familias, significa resurrección.

"Son las tres madres de familia, con sus hijos, una mujer que está en conexión con las dos, Christina, ella no falleció, sus hijos, entonces ese elemento conecta a las dos con sus hijos y generan esa visión de amor, integridad y equilibrio armónico".

Ese monumento divide al parque que también fue inaugurado hoy, el cual los primeros en pisarlo fueron cerca de 40 familiares directos de las víctimas, porque otras decenas de primos, sobrinos, tíos y amigos sólo pudieron verlo a la distancia, fuera de un cerco implementado por la Federación.

Ahí, detrás de ese cerco provisional, se escuchaba más inglés que español, pero también se veían rostros desencajados, mirando hacia el suelo.

Entre ellos, Julián LeBarón, primo de las tres mujeres asesinadas, reconoció en medio de las montañas de la Sierra Occidental que la invitación de Presidencia de la República no le llegó a todos los que hubieran querido asistir.

"El memorial está hermoso, venimos a darle honor a las víctimas que cayeron, la sangre inocente que fue derramada en este camino. Somos una familia de más de 10 mil, unos vinieron de Estados Unidos, ahí están algunos familiares que sí los dejaron entrar", expresó LeBarón detrás de un cerco militar.

"Este monumento fue idea de la familia, es un monumento hermoso, mis respetos para los artesanos que lo hicieron, es muy propio que sean conmemorados mis primas y sus hijos, porque aquí perdieron la vida personas inocentes. Estamos muy conmovidos de estar en presencia de este recuerdo", añadió sobre la vía federal Bavispe-Agua Prieta.

"Murieron tres de mis primas y seis de sus niñitos, una madre de 13 hijos, una de seis hijos y una madre de siete hijos. Esto no se puede olvidar y no se puede perdonar, se tienen que detener a los responsables y ser castigados".

Fue así como el Gobierno federal honraría a las víctimas de la masacre en Bavispe, Sonora.

En presencia de las familias Langford, Miller, Johnson y LeBarón, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamaría a que no exista contubernio entre la delincuencia y las autoridades.

"Que por una vez la delincuencia y por otro lado la autoridad, pero que no haya contubernios, que no haya asociación delictuosa entre la delincuencia y la autoridad, porque eso arruina todo. Ya esa etapa pasó, nosotros no tenemos ni vamos a permitir que haya contubernio, que haya acuerdos de ningún tipo con la delincuencia organizada. Nada de asociarnos con un grupo, proteger a un grupo y perseguir a otro", prometió.

"Vamos a continuar, tenemos que seguir adelante, no va a ser en vano lo que se haga para que haya justicia y se termine la violencia en nuestro País".

El Mandatario federal dijo que su sueño es que México viva en paz.

"(Vivir en paz) es como una utopía, es un sueño que queremos que se convierta en realidad. Esa utopía es la que nos hace caminar, ese ideal el que todos logremos vivir en paz en nuestro País y en el mundo, porque también lo más importante es pensar en un mundo sin fronteras.

"En lo que debe ser el mundo de la fraternidad universal, el que todos podamos llevar a la práctica esa doctrina milenaria que se resume en una frase, el amor al prójimo, el hacer el bien sin mirar a quien, el entender que sólo siendo buenos, podemos ser felices", agregó el Presidente.

Por otra parte, la Gobernadora Claudia Pavlovich mencionó que Sonora recordará por siempre este hecho.

"Sonora lloró esta pérdida. Por eso, es importante este memorial porque es indispensable que esta tragedia no se pierda en el tiempo, no quede en el olvido. Por eso, se llama memorial para que constantemente nos convoque a recordar a tener presente a no olvidar", expresó Pavlovich.

"Hay cosas que no pueden suceder nunca jamás y esta es una de ellas y para que esta pérdida no sea en vano antes que nada la justicia, la prevención, la lucha contra la impunidad, la voluntad para que siempre ganen los buenos".

Amber Ray, hermana menor de la víctima Dawna Ray Langford, dijo que este monumento significará un recordatorio de que en una gran tragedia puede existir la unión para enfrentar la violencia.

"Soy la hermana menor de Dawna. No sólo era mi hermana, sino una de mis amigas más cercanas y mi modelo a seguir, la admiraba de muchas maneras. Ella me enseñó que el rencor sólo duele realmente a la persona que lo siente y que lo importante era hacer que la gente se sienta bienvenida y cuando las cosas se ponen difíciles de manejar entonces dárselas a Dios.

"Este monumento no es tanto para honrar la memoria de nuestros seres queridos y todas esas vidas inocentes perdidas, sino para honrar sus vidas y cómo vivieron. También, es un recordatorio de que, incluso en una gran tragedia, podemos unirnos y defendernos contra la violencia y la vida de los inocentes", añadió.

Tras la develación del memorial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador abandonó la zona en un convoy de camionetas Suburban rumbo a Hermosillo, desde donde tomará un vuelo a la Ciudad de México para realizar ahí la conferencia mañanera, y después, continuar una gira por Tabasco.