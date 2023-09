Honran memoria del ‘Pachuco de Oro’

Manuel Sáenz / El Diario de Juárez / El evento se llevó a cabo en el corredor del Centro Histórico Manuel Sáenz / El Diario de Juárez / Verónica Rocha, de 53 años

Ciudad Juárez.- Vestir un atuendo de pachuco es honrar a Germán Valdés ‘Tin Tan’, un personaje que inició en Juárez su carrera artística, dejando un legado en la frontera.

Verónica Rocha, de 53 años, tiene diez años usando ‘tandito’, traje, tirantes, una cadena amarrada al pantalón y unas tablitas negras, atuendo que su abuelo y padre también utilizaron en la época de ‘los tirilones’, recordó ayer en el homenaje al ‘Pachuco de Oro’ que se realizó en el corredor del Centro Histórico.

“Tengo aproximadamente diez años vistiéndome así, porque surgió todo esto de renacer el estilo pachuco. Mis abuelos, mis papás eran del estilo ‘Tin Tan’, era en esa época del estilo ‘tirilón’; mi abuelo en los años cincuentas y mi papá de los setenta, y a mí me gustó porque también tuve primos que vestían de esta forma, gustaban de la música del rock and roll y cuando fui creciendo me gustó más, esto ya lo trae uno en la sangre”, expuso la entrevistada.

Verónica creció junto a su familia en la colonia Arroyo Colorado, conocida también como la Niños Héroes.

Explicó que el atuendo consta de un sombrero con pluma –significa las raíces indígenas–, que ella no usa para darle un toque más femenino, el saco lo utilizan generalmente los hombres, porque las mujeres visten más con blusa, y las tablitas bicolor que representan las dos razas.

“En Ciudad Juárez imitamos lo de Estados Unidos, pero también fue porque ‘Tin Tan’ lo trajo para acá”, dijo la entrevistada.

Para vestir con ese estilo característico, ella acude con un sastre para que le haga el traje a la medida, que tiene un costo mínimo de seis mil pesos; a la fecha cuenta con alrededor de diez, mencionó.

Verónica participó en el Festival del Pachuco que se llevó a cabo ayer en la avenida 16 de Septiembre de la zona Centro.

“El 19 de septiembre es el aniversario de nuestro querido pachuco ‘Tin Tan’, que dejó su legado en Juárez; a mí me parece perfecto que hagan este evento público y más grande”, expresó.

De acuerdo con el acervo periodístico, Germán Valdés nació en la Ciudad de México el 19 de septiembre en 1915, y falleció el 29 de junio de 1973.

Entre 1930 y 1943 residió en Ciudad Juárez, en donde la familia Valdés Castillo llegó cuando aún era un adolescente debido al empleo de su padre en la Aduana.

En 1934 trabajó como mozo y discotecario en la radiodifusora XEJ –la “J”.

Debutó en los micrófonos en Ciudad Juárez en la pionera XEJ.

A principios de 1943 estrenó el peculiar vestuario pachuco con su personaje original de “Topillo”.

Paco Miller lo contrató en 1943 para integrarse a la caravana que iría de gira por el poniente de Estados Unidos y por México, en la cual colaboraba el actor Marcelo Chávez, su futuro “carnal”.

Para recordarlo se llevaron a cabo diversas actividades en el marco de la celebración del Día del Pachuco, que se instituyó el 19 de septiembre conforme al acuerdo del Cabildo, en honor al aniversario del artista Germán Valdés “Tin Tan”, dijo Miguel Ángel Mendoza, titular del Instituto para la Cultura de Juárez (Ipacult).

En el corredor de la 16 de Septiembre participaron agrupaciones de esta frontera como Pachucos 656, Pachucos del Centro, Grupo Cuatro Trece, personajes de la misma época que Tin Tan caracterizados de Can-tinflas y Clavillazo.

Para cerrar las actividades, a las 3:00 de la tarde hubo la presentación musical de Marcos Valdés, sobrino del Pachuco de Oro, comentó el titular del Ipacult.

El evento inició a las 11:30 de la mañana y concluyó a las 4:30 de la tarde.

vdominguez@redaccion.diario.com.mx