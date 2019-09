Hospital rural de Valle de Allende, el 2o mejor que he visitado: AMLO

Valle de Allende.- “(El hospital rural de Valle de Allende) es el segundo mejor de los 64 que he visitado. Tiene 39 años y está bien mantenido. Se debe al trabajo de los servidores públicos”, destacó el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

En su discurso destacó 4 puntos principales, entre los que destacó abasto de medicamentos, suficiencia de personal médico, infraestructura y basificación.

En el primer punto destacó: “Todas las medicinas que se requieran a todos los hospitales”. Que si llega un paciente que le dio un infarto que se tenga el equipo y la medicina para que alcance a llegar a Chihuahua. Porque si no se tiene el equipo ni medicina no llega”, dijo.

“Lo segundo que no falten enfermeras, médicos ni especialistas. Pusieron tantos obstáculos a los jóvenes que querían estudiar medicina. Mintieron diciendo que no pasaban el examen y los rechazaban que ahora no tenemos los médicos ni especialistas que tiene el país”, acotó.

En cuanto a infrestructura destacó que en Chihuahua, puso como ejemplo el hospital inaugurado en Ciudad Juárez que no estaba terminado, y lo abrieron con sólo el cascarón, y que como este hay más de 300 en todo el país. “Tenemos que resolver esto. Vamos a terminar hospital en Juárez para que se concluya y vamos a mejorar todas las instalaciones”, dijo.

Asimismo garantizó la basificación de todos los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social.