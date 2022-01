Hubo presión a médicos en fraude en IMSS

Archivo / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- El esquema de licencias con goce de sueldo expedidas de manera presuntamente irregular a trabajadores del Hospital General Regional (HGR) 66 incluyó presiones por parte de uno de los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) contra una pediatra de la institución.

De acuerdo con un relato de hechos presentado el pasado 19 de noviembre ante el departamento jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el delegado sindical Jorge Ernesto Ramírez Galván le envió a la profesionista trabajadores que le pedían notas para justificar la expedición de los permisos, pero sin haber recibido la atención médica.

“Los envió el delegado Jorge Ernesto Ramírez Galván a que les realizara una nota médica (…) Yo les pedía a los trabajadores que llevaran a su hijo a valoración médica a mi consultorio privado, argumentando ellos que el mismo delegado les comentó que con la nota médica (…) justificarían las faltas, negándome sin que estuviera presente el menor”, indica el testimonio.

“Y en varias ocasiones acercándose el delegado o llamando a mi teléfono particular, solicitándome ‘su apoyo’ para realizar las notas médicas, presionándome y sintiéndome forzada a realizarlas”, agrega el relato.

Este medio ha solicitado entrevista con Ramírez Galván tanto en las oficinas de la Sección VIII del SNTSS como en el cubículo temporal habilitado en el HGR 66, pero no ha habido respuesta.

Ayer tampoco fue respondida una petición similar enviada a la cuenta del citado delegado sindical en una red social.

La declaración de la pediatra agrega que no está segura que no se haya utilizado el formato de nota médica de su consultorio para presentar los justificantes de ausencias de personas a las cuales no atendió.

“Por lo que aun cuando exista mi firma en tales documentos no es verdad que fueron atendidos, por lo que ante esas presiones mencionadas me deslindo de las consecuencias legales que se desprendan por el uso de esos documentos porque se emitieron debido a que fui presionada y amenazada de ser sancionada laboralmente”, indica el texto consultado.

La expedición de licencias con goce de sueldo y con justificaciones presuntamente falsas fue motivo de una investigación interna en el HGR 66 reportada desde noviembre por este medio.

El pasado martes 4 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró la oficina que tiene el SNTSS en el citado hospital como parte de la carpeta de investigación derivada, se confirmó extraoficialmente, de la averiguación interna.

El miércoles, la delegación estatal del IMSS, a cargo de Daniel Bonilla y Calderón, sólo mencionó en un comunicado que “esta representación y la Sección VIII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en el estado coadyuvan en la investigación que realiza la Fiscalía General de la República”, y que no daría más datos.

Las fuentes extraoficiales consultadas han agregado que hasta 200 empleados recibieron este tipo de beneficios que les eran ofrecidos por parte de los delegados del SNTSS en esa unidad.

El jueves, el representante de la Sección VIII del SNTSS, Gerardo de León, confirmó a este medio que Jorge Ramírez Galván, Christian Lomas, Luis Miguel Contreras y Fernanda Murillo son delegados del SNTSS en esa unidad médica y encargados de gestionar licencias con goce de sueldo.

“Si los están investigando, ellos lo único que hacen es tramitar, hacer gestiones administrativas aquí. Por ejemplo (una trabajadora) del instituto sindicalizada, y necesita un permiso (…) un ejemplo, se le fractura un hijo chiquito y ya necesita cuidados maternos; la trabajadora presenta un documento expedido ya sea por una institución de salud, y los compañeros lo que hacen es llenar un formato, lo presentan al instituto y están poniendo el motivo por el que va a faltar, para que no le afecten sus faltas en su sueldo, eso es lo único que se hace”, dijo De León.