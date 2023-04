Hubo sólo 2 agentes para ‘controlar’ a 81

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Pese a albergar a 81 migrantes, sesenta y seis hombres y quince mujeres, en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) sólo dos personas estaban asignadas para cubrir un turno de doce horas el pasado 27 de marzo. El rol de servicios correspondiente a la segunda quincena de marzo, del que El Diario tiene una copia, fue elaborado por Daniel G. Y., entonces representante local Noreste del INM, y fue autorizado por el subrepresentante federal del Instituto en Chihuahua.

Según el documento oficial, requerido al INM por el Ministerio Público Federal (MPF) que integra la carpeta de investigación FED/CHIH/JUA/ 0000492/2023 por el delito de homicidio y lesiones en perjuicio de 66 migrantes extranjeros, Gloria Liliana R. G. y Rodolfo C. T. entraron a trabajar el lunes 27 de marzo a las 8 de la noche y saldrían a las 8 de la mañana del martes 28 de marzo.

Los dos funcionarios federales fueron apoyados por cuatro guardias de seguridad de la empresa Tank Grupo de Seguridad Privada Camsa: el supervisor Omar Pérez, Abel Huerta, Angélica Hinojosa y Alan Omar P. V., quien fue detenido mediante orden de aprehensión.

Rodolfo y Liliana apenas ingresaban a su centro de labores cuando los 68 extranjeros, cifra citada por la agente del MPF durante la formulación de imputación que inició el jueves 30 de marzo a las 22:26 horas, ya se habían manifestado.

Respecto al total de personas extranjeras retenidas en la estancia provisional Juárez, la fiscal varió las cifras, ya que refiere que 38 personas fueron víctimas mortales y 38 heridas, además de 15 mujeres rescatadas con vida, luego menciona nuevamente a 68 varones confinados.

Las declaraciones de los guardias de seguridad rendidas ante el MP refieren que la inconformidad de los migrantes venezolanos por la falta de alimentos y agua había generado riñas dentro de la celda de los hombres, aproximadamente a las 18:00 horas.

Sin embargo, estos hechos no propiciaron que el responsable local ordenara aumentar el número de servidores públicos que tienen, por ley, el deber de salvaguardar a las personas retenidas por su situación migratoria.

Dentro de la carpeta de investigación hay varios documentos que fueron signados por Daniel G. Y., los cuales le fueron requeridos al INM por la representación social, que posteriormente solicitó la orden de aprehensión en su contra.

Daniel G. fue detenido la madrugada del jueves a las 04:00 horas, junto con Rodolfo C. T. cuando ambos fueron enviados por el contralmirante Salvador González Guerrero, titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del INM.

Por ello, ambos acusados vestían el uniforme oficial del Instituto.

¿Y las llaves de la celda?

Una de las interrogantes que prevalece sin respuesta clara es quién tenía en su poder las llaves de la celda de los hombres cuando el humo empezó a extenderse en la estación provisional Juárez.

Es el guardia Alan Omar quien narra que en medio de la humareda, el agente migratorio Rodolfo C. le dice que “la llave estaba cerca de la entrada”.

Tanto el guardia Abel como el supervisor estaban en los baños llenando jarras y garrafones para darle de beber a los migrantes, mientras que Alan observó el muro de colchonetas en la parte de adentro de la celda y percibió el olor a quemado por lo que metió los brazos a las celdas para tirar las colchonetas.

“No pude hacerlo solo y salí a buscar ayuda”. Los tres vigilantes de la zona perimetral no lograron entrar a causa del humo y Alan apoyó a Angélica Hinojosa, que sacaba a las mujeres de la celda femenil.

“Mi compañero me preguntaba dónde estaban las llaves y le dije que no sabía porque esas llaves eran responsabilidad del personal de Migración, pero acudí a preguntarle al encargado de turno que era alto, canoso, güero y robusto (Rodolfo) y siguiendo mi instinto le pedí su camisa para entrar al área de oficinas a buscar las llaves y él me prestó su camisa, me dijo que la mojara, que la llave estaba cerca de la entrada”, declaró Alan Omar.

Mojó la camisa y se cubrió la nariz para regresar a las oficinas y comenzó a buscar la llave de la celda.

“Una puerta de madera tenía un pasador puesto, encontré las llaves de la puerta blanca a un costado de unos papeles que estaban en un escritorio que está en la entrada. También busqué en los cajones, tomé las llaves, me dirigí al área de los hombres pero ya no había mucho oxígeno y fue imposible el paso hacia el interior y abrir la puerta blanca de madera”, narró.

“Me regresé corriendo hacia afuera, dando vuelta al instituto, abriendo el candado de la puerta por donde meten a los migrantes, lo quité y se abrió un portón blanco, intenté empujar la puerta para ver si se podía romper el seguro que estaba por dentro, entonces me regresé por donde había salido y le di las llaves al supervisor junto con el candado. Al final vi a los bomberos que abrieron un hueco en el muro”, declaró.